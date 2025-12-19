【12/20発行】メトロミニッツ特別号　特集「サラリーマンっておもしろいvol.3」

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一) が発行するフリーマガジン「メトロミニッツ（metromin.）」と、法人向け不動産サービスを提供するスターツコーポレートサービス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小杉裕史）は、メトロミニッツ特別号 特集「サラリーマンっておもしろい vol.3」を12月20日（土）より、東京メトロ駅構内にて期間限定で配布致します。

◆詳しくはこちらから【12/20更新】 ≫ https://www.ozmall.co.jp/metromin/(https://www.ozmall.co.jp/metromin/)

◆メトロミニッツ特別号 特集「サラリーマンっておもしろいvol.3」とは ～編集部メッセージ～

東京メトロ53駅で配布するフリーマガジン「メトロミニッツ」の「働くっておもしろい」という様々な企業をご紹介する連載ページを、まるごと1冊に拡大した特別号です。あちこちのおもしろい会社を編集部が訪ね歩き、会社の数だけある社風やその会社ならではの取り組み、社員のためにしていることにフォーカス。なかなか見ることができない他社のリアルを知ることで、改めて自分の会社で一緒に働く仲間たちの笑顔を思い出し、サラリーマンであることのおもしろさを見直せる特集になっています。3回目の今回は、たくさんの会社のトピックスに総務目線でアプローチしています。

１週間７日間のうち、多くのサラリーマンが５日間を「労働」にあてています。その「労働」を「楽しむ」のか、会社から「使われるのか」で、人生は大きく変わっていきますね。特集タイトル「サラリーマンっておもしろい」というシンプルな言葉には、その「おもしろさ」を連載の取材で感じ続けてきたスタッフ全員の、みなさんに伝えたいという思いが込められています。そして取材を進めるうちに、全スタッフが腹落ちしてみなさんに胸を張ってそう言えるようになっていきました。会社って、働くことって、本当におもしろい。そんなことを感じていただけたら幸いです。

◆スターツコーポレートサービスについて ～特別号への想い～

ミッションに「社員を笑顔に、法人を元気に、そして社会を豊かに」を掲げ、法人向けに不動産の側面から働きやすい環境づくりをサポートするスターツグループの1社。法人様のベストパートナーを目指し、寮・社宅、オフィス、不動産売買事業を中心に、毎年1000社以上に最適な不動産活用をご提案しています。 メトロミニッツとコラボレーションしている特集「働くっておもしろい」は、号を増すごとに読者や企業様から大きな反響をいただいています。世の中には魅力的な仕事がたくさんあることに気づき、改めて「サラリーマンっておもしろい」と感じてもらえればと思い、3回目の発行となりました。

スターツコーポレートサービスがお取引にある法人様へのインタビューを中心に「いい会社」作りのために大事なこと、総務の責任者座談会、連載中の「働くっておもしろい」の総集編など、サラリーマンだからこそできること、その楽しさを１冊にまとめています。ぜひお手にとってご覧ください。

■ 「メトロミニッツ」とは ～媒体コンセプト：LOCALRHYTHM～

創刊2002年、東京メトロ53駅で配布する発行部数10万部のフリーマガジン。 “豊かな暮らしのヒントは「ローカルの日常」にある”をコンセプトに、「ローカルの日常」をテーマにした企画を通じて、東京の人々の日常がより豊かになるヒントを提供します。

■メトロミニッツについてのお問合せ

スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 contact-stp@starts-pub.jp

■企画についてのお問い合わせ

スターツコーポレートサービス株式会社 担当：営業推進室 辻 scs-eigyousuishin@starts.co.jp

※本企画について、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2075-0324eae0746ba469d0dba1df5f51bdb7.pdf