ギガクリニック天王寺院(ユナイテッドクリニック)新院長就任のお知らせ
ギガクリニック（ユナイテッドクリニック・ユナイトクリニック）は全国に19院(提携院含む)展開しており、施術数述べ100万件以上、月間1万件以上のED治療・AGA治療を行っております。
そしてこの度、2025年12月1日より、ギガクリニック天王寺院(ユナイテッドクリニック)新院長として
菅原俊勝医師が就任いたします。
【新院長プロフィール】
平成16年 秋田大学医学部医学科卒業
平成16年 上尾中央総合病院
平成16年 ユナイテッドクリニック池袋院勤務
令和7年 ギガクリニック天王寺院（ユナイテッドクリニック）医院長就任
【新院長コメント】
「この度、ギガクリニック天王寺院（ユナイテッドクリニック）の院長に就任いたしました菅原です。気軽にご来院できるよう院内運営に尽力して参ります。よろしくお願いいたします。」
ギガクリニック(ユナイテッドクリニック・ユナイトクリニック)は男性特有のEDやAGAの治療をはじめ、メディカルダイエット、性感染症（STD）などを専門としています。
医師を含め全ての従業員が男性スタッフとなっており、初めてのご来院でも安心していただける環境づくりを心がけております。
直接ご来院の場合はご予約不要です。また診察料は無料、お薬代のみとなっております。
男性の悩みに寄り添い、より多くの悩みを解消できればと考えております。
皆様のご来院を心よりお待ち申し上げております。
