ライフスタイル&アウトドアブランドPYKES PEAK、宅配・防災・暮らしの備えに役立つ商品を、楽天大感謝祭で最大5000円OFFの特別セールを実施。
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ／本社：福岡県大野城市／代表取締役：大屋良介・笹森 広貴）が展開するアウトドア＆ライフスタイルブランド PYKES PEAK（パイクスピーク）楽天市場店 は、楽天大感謝祭にて、対象商品が最大5000円OFFとなる特別イベントを開催いたします。
■ セール概要
イベント名：楽天大感謝祭
開催期間：12月19日（金）20:00 ～ 12月26日（金）01:59
特典内容：対象商品 最大5000円OFF
対象店舗：PYKES PEAK 楽天市場店
セール会場：楽天大感謝祭セール会場はこちら
さらに楽天大感謝祭期間中は、対象商品が最大5000円OFFとなるセールに加え、
「全品5％OFFクーポン」や、対象商品をまとめてチェックできる特設ページも公開いたします。
クーポンとセール価格を併用することで、よりお得にお買い物をお楽しみいただけます。
特設ページはこちら :
https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/contents/ppthx/
■【注目の商品5選】
今回の楽天大感謝祭にあわせ、特におすすめしたい PYKES PEAKの人気アイテム5選 を厳選しました。年末年始の移動・防災備え・日常使いにも役立つ実用性の高いラインアップです。
1．宅配ボックス「ミラ」
不在時の受け取りをスマートに「宅配ボックス ミラ」
おすすめポイント
・非対面で荷物を受け取れる宅配ボックス
・再配達削減につながり、忙しい日常をサポート
・シンプルで住まいになじみやすいデザイン
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0297tbmra/
2．シートクッション
長時間でも快適「シートクッション」
おすすめポイント
・座り心地に配慮したクッション設計
・車内・自宅・アウトドアなど多用途に使用可能
・長時間の移動や作業時の負担を軽減
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0380mfc01/
3．フリース寝袋
寒い季節も快適「フリース寝袋」
おすすめポイント
・肌触りの良いフリース素材
・軽量・コンパクトで持ち運びしやすい
・寝袋としてもブランケットとしても使える設計
商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0020sleepingbag-1500g/
4．防災アイテム
おすすめポイント
・災害時・停電時に役立つ実用性重視のラインアップ
・家庭・車・職場など場所を選ばず備えやすい
・日常でも使えるアイテムを中心に展開
防災カテゴリはこちら :
https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/contents/emergency-kit/
5．アウトドアイテム
おすすめポイント
・キャンプ・BBQ・レジャーに対応
・防災や日常使いにも活躍する汎用性
・初心者でも使いやすい設計
アウトドアカテゴリはこちら :
https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/contents/outdoor1/
PYKES PEAK
PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。
今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。
また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。
Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm
楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/
Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
HP：https://www.funstandard.jp/
・お問い合わせ先
Fun Standard株式会社
法人のお客様
TEL : 092-586-5888
一般のお客様
TEL：050-1720-0756
Email: contact@funstandard.jp
HP: http://funstandard.jp