2025年12月27日・12月28日開催「第1回芋フェス！ in 浜松ＳＡ　」出店者決定！

株式会社ロト

東海地方を中心に延べ35万人を動員しているあの芋フェス！の年内最後を飾る2025年12月27日～28日「第１回芋フェス！ＩＮ浜松SA（下り）」の出店者が本日発表された。

全部で11店舗での開催となる。

来週中に発表される、芋フェス！大賞2025年度でも受賞が有力視されるお店が多数参加するのでとても楽しみな暖かほっこりなイベントとなることだろう。

店



1 るいいだKITCHEN 2024芋フェス！大賞最優秀賞 大賞

焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では1年半熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています

２ えんむすび 芋フェス！大賞 優秀賞 金賞

“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！

3 Joiecrep 芋フェス！大賞 スイーツ部門 大賞

【さつまいものブリュレ】

紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの

ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです

4 oimodo 芋フェス大賞優秀賞 銀賞



【おいもタルト】

静岡にある人気ケーキショップとらや&カフェさんとのコラボ商品。

サクサクのタルト生地の上にはoimodoの焼き芋がゴロゴロのっています。個包装になっていますので、お土産にもピッタリの商品です。

5 IMOBAKKA

さつまいも好き注目！全国のさつまいもイベントで行列のできる芋けんぴ専門店のIMOBAKKAです。IMOBAKKA名物の太さが特徴のやわらか芋けんぴは、芋本来の甘さが存分に感じられる芋けんぴ。さらに、ほんのり天然藻塩がアクセント！

気の遠くなるような、ひとつひとつ手切りしたポリポリの細い芋けんぴとチップスがミックスされた、ごちゃまぜミックスは埼玉県川口市の本店まで北は秋田から南は和歌山まで買いにくるお客さんがいるほどに人気商品。

１ヶ月保存可能なので、誰かへのお土産にも防災時の非常食にも使える人気ナンバーワン商品です！

6 はらペコkitchen

おいもここは「まちを彩る焼き芋屋さん」をコンセプトにしている焼き芋専門店です。当店は幅広い年齢層の方々にお越しいただき、焼き芋はもちろん、素材を活かしたスイーツなど、さまざまな商品を提供させて頂いております。

7 静岡県 芋屋まさる

土作りからこだわった自家栽培の厳選した芋を使用。自社製法でじっくり焼き上げ、濃厚な甘みと旨味が際立ちます。

8 T’s green

お店で大人気のお芋あんのかりんとう饅頭を揚げたてでご提供します！揚げ団子にもおいもあんをのせて会場限定で販売予定です！この機会に是非ご賞味ください。

9おいもや農家の台所

桜島溶岩石でじっくりと焼き上げた皮まで美味しい焼き芋が特徴です。

全国やきいもグランプリで5万人の投票の結果優勝した「塩やきいも」が人気商品

10 マルフミ商店

芋トルネード・ベビーカステラ

11 ＡＭＲＫＥＢＡＢ

ケバブ



2025年12月27日-28日（土日祝）10：00～17：00小雨決行

開催場所 新東名サービスエリア NEOPASA浜松 （下り）

第1回芋フェス！IN浜松SA

https://www.imo-fes.com/

https://www.instagram.com/imofesruiida/