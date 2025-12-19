株式会社日立ソリューションズの全社イベント　「私の仕事と介護の両立」に参加

株式会社インターネットインフィニティー

全国のケアマネジャー1０万人が登録するウェブサイト「ケアマネジメント・オンライン」（https://www.caremanagement.jp/(https://www.caremanagement.jp/)）、全国にリハビリ型デイサービス「レコードブック」（https://www.recordbook.jp/(https://www.recordbook.jp/)）を展開するなど、健康寿命の延伸に向け、様々なヘルスケアサービスを運営する株式会社インターネットインフィニティー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：別宮 圭一）は、この度、株式会社日立ソリューションズが主催する全社イベント「私の仕事と介護の両立」に参加いたしました。

本イベントでは、同社におけるこれまでの仕事と介護の両立支援の取り組みが紹介されるとともに、当社からは仕事と介護を両立するために備えておくべきポイント等について講演を行いました。

また、パネルディスカッションでは、実際に介護経験のある社員の皆様にもご登壇いただき、リアルな体験談を交えながら、両立に向けた社内の取り組みや課題について、当社の介護コンシェルジュを含めて意見交換を行いました。

■イベント詳細

名 称：全社イベント「私の仕事と介護の両立」-

日 時：2025年11月20日（木）15:00～16:50

主 催：株式会社日立ソリューションズ

登壇者：株式会社日立ソリューションズ 経営戦略統括本部 エグゼクティブエバンジェリスト

兼 事業戦略本部 本部長 伊藤 直子

株式会社インターネットインフィニティー執行役員 兼 セントワークス株式会社 代表取締役 播本賀彦

株式会社インターネットインフィニティー介護コンシェルジュ 介護支援専門員 吉井 しのぶ

株式会社日立ソリューションズグループ社員4名

■仕事と介護の両立支援サービス『わかるかいごBiz』とは？

介護に関する負担や不安を抱える従業員様のサポートとして、

「実態把握調査」（自社の仕事と介護に関する実態を把握し、必要な支援施策を検討）

「介護コンシェルジュ」（電話・メールでの介護相談、ケアマネジャー・介護施設のご紹介、等）

「介護セミナー」（仕事と介護の両立支援対策、基礎知識、予防、等）

「介護情報ウェブサイト」（全国の介護事業所検索、実技動画、等）

など、一気通貫に課題解決までご支援するサービスです。

https://wakarukaigo.jp/cm-content/introduction/



