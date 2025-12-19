オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」明日より会場チケット一般販売開始！アフターストーリーブックの表紙公開！

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年2月15日（日）開催予定のオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」の会場チケット一般販売が明日12月20日（土）より開始することをお知らせいたします。



また、本イベントチケット特典のひとつ、「アフターストーリーブック」の表紙を公開したことを、併せてお知らせいたします。



▼オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」イベント公式HP


https://www.otomate.jp/event/dessert/





すべての「オトメイトファン」に贈る、


食後の “Dessert（デセール）”のように心を満たす“至福のひと時”---



ラインナップされた6作品の中から個性豊かなキャラクターたちが登場し、「オトファン」ならではのサブキャラクターや隠し攻略キャラクターを含めた朗読劇や、ファン参加型の企画コーナーを通して、ラインナップ作品・キャラクターの“まだ知られざる魅力”を発掘していくオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate（デセール・ドゥ・オトメイト）」を、府中の森芸術劇場 どりーむホールにて、2026年2月15日（日）に全2公演開催いたします。



星空に抱かれて、彼と一緒に夢の続きを。



各作品の世界観＆キャラクターの個性を活かした“夢”のような（!?）朗読劇はもちろん、今回のテーマ“Sweet Nighr Dream”にぴったりな企画コーナーまで……「オトファン2026」ではまさに“夢見心地なひと時”を皆様へお届けいたします♪



該当作品をプレイされた方にとっては食後のDessertのようにとびきり甘く楽しい内容を、まだプレイしていない方にとってはもっと味ってみたくなるようなゲーム本編の様子が程よく垣間見える内容をご用意しておりますので、当日をどうぞお楽しみに！



・チケット特典「アフターストーリーブック」の表紙公開！



会場チケットのスペシャルシートおよび特典付チケットに付属する「アフターストーリーブック」の表紙を公開いたしました。



「オトファン2026」のアフターストーリーブックには、出演キャラクター1キャラずつの書きおろしショートストーリーを収録！


ショートストーリーのテーマは「彼と過ごす夜」。


本イベントに出演する全23キャラクターとの“特別な夜の一幕”をご覧いただけますので、手に入れるチャンスをお見逃しなく♪



・12月20日（土）AM10:00～ 会場チケット一般販売開始！



今月12月20日（土）AM10:00より、会場チケットの一般販売を開始いたします。


どなたでもお申込みいただけますので、この特別な機会をお見逃しなく！



※先着順となりますので、お申込みの際にはご注意ください。


※ご好評につき、スペシャルシートは全公演完売いたしました。


※アフターストーリーブックが特典として付属する「全席指定＋特典付」チケットは、チケットぴあのみ販売いたします。


※受付プレイガイドによって取り扱い公演・座席が異なる場合がございます。



▼一般販売　※先着順


受付期間 ：2025年12月20日（土）AM10：00～


席種 ：全席指定＋特典付／全席指定



▼チケットぴあ


https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/


▼ローソンチケット


https://l-tike.com/otomate/


▼イープラス


https://eplus.jp/dessert_de_otomate2026/


・イベント開催記念キャンペーン実施中！



「オトファン2026」イベント開催を記念して、オトメイトイベント情報公式X（旧Twitter）にて、本イベントラインナップ作品のゲームソフト（通常版）を抽選で【6名様】にプレゼントするキャンペーンを、実施しております。



▼キャンペーン内容


本イベントラインナップ作品のゲームソフト（通常版）を抽選で6名様にプレゼント！



▼対象ソフト


・オランピアソワレ Catharsis


・9 R.I.P. sequel


・Honey Vibes


・キューピット・パラサイト -Sweet & Spicy Darling.-


・マツリカの炯-kEi- 天命胤異伝


・OVER REQUIEMZ



▼応募方法


１. オトメイトイベント情報公式X （https://x.com/OtomateEvent）をフォロー


２. 以下2つのタグを入れてポスト！


［#オトファントーク］＆［#欲しいソフトのハッシュタグ］



▼応募期間


2025年12月21日（日）23:59迄


※当選者へのお届けは、2026年1月中旬以降を予定しております


気になる方はぜひオトメイトイベント情報公式X（旧Twitter）をチェックしてみてください。


該当ポストはこちら！


https://x.com/OtomateEvent/status/2000491031721132217



イベント概要

＜開催日程＞


2026年2月15日（日）全2公演


［昼公演］開場 12：00／開演 12：45


［夜公演］開場 17：45／開演 18：30



※開場・開演時間は変更となる場合がございます。



＜会場＞


府中の森芸術劇場どりーむホール


アクセス：https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html



会場チケット情報

＜チケット価格（税込）＞


・スペシャルシート：28,000円【SOLD OUT】


・全席指定＋特典付：11,000円


・全席指定：9,800円



※ご好評につき、スペシャルシートは全公演完売いたしました。


※全席来場者特典が付属いたします。


※［スペシャルシート］は数量限定となります。


※必ずチケット内に記載のある座席へご着席ください。空席の場合も指定の座席以外は着席しないようお願いいたします。


※代表者様・ご同行者様ともにご入場の際、身分証明書を確認させていただく場合がございます。当日は必ず「チケットに明記されているお名前」が確認できる身分証明書をお持ちください。


※入場チケットでは有料配信の視聴はできません。


※本イベントは有料配信がございます。



＜チケット特典＞


●来場者特典


・Sweet Night カード


》 テーマ：寝ようとする彼女を誘惑して



※入場時にお一人様につき1枚ずつ配布させていただきます。


※来場者特典は昼夜別です。



●特典付チケット


・アフターストーリーブック


》 ショートストーリーテーマ：彼と過ごす夜



・【アフターストーリーブック】は出演キャラクター1キャラずつのショートストーリーを収録予定です。※［スペシャルシート］と同一のものが付属いたします。


・【アフターストーリーブック】はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。



チケットスケジュール

一般販売　※先着順


＜受付期間＞


2025年12年20日（土）AM10：00～



イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/dessert/


オトメイトイベント情報公式X（旧Twitter）：https://x.com/OtomateEvent



【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社


【制作】LUC株式会社／トライアンフ株式会社


【運営】株式会社ハンズオン・エンタテインメント



●公演に関するお問い合わせ


株式会社ハンズオン・エンタテインメント


info@handson.gr.jp


平日のみ　10：00～18：00



●チケット先行予約の動作・入力に関するお問い合わせ


チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/



権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY　(C)IDEA FACTORY　(C)IDEA FACTORY/KOGADO STUDIO


※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。