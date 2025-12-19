Waive 解散直前――日本武道館へ向かう軌跡・2週連続ライブ特集【12/27(土)18時～、1/3(土)18時～】ニコニコ生放送で放送決定！
Waive 解散直前ライブ特集
2026年1月4日、日本武道館での解散公演＜Waive LAST GIG.「燦」＞を目前に控え、
ニコニコ生放送では 「Waive 解散直前ライブ特集」 と題した2週連続の特集放送を実施します。
本特集では、2005年の解散ライブ映像から、再結成後の集大成とも言える20周年記念公演まで、
Waiveの歩みと進化を象徴するライブ作品を厳選してお届けします。
解散公演を前に、Waiveの歴史と想いをあらためて体感できる特集。
日本武道館へ向かうすべてのファンに贈る、必見の2日間です。
番組情報
【Waive】解散直前ライブ特集 DAY1
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1223_1_fc7c623bf36a7acce6d257a1452f1e56.jpg?v=202512190622 ]
【Waive】解散直前ライブ特集 DAY2
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1223_2_a207099c57ad00d79a3deddbefaad82c.jpg?v=202512190622 ]
■番組について
本番組の一部はプレミアム会員限定配信となりますので、全編を視聴希望の方はプレミアム会員登録をお願いします。
※新規会員登録は「番組ページ」よりご登録ください。
※プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。
解散公演情報
Waive LAST GIG.「燦」
2026年1月4日（日）
東京・日本武道館
開場16:00 / 開演17:00
アリーナ指定席B：15,000円（税込）
1F指定席：7,800円（税込）
2F指定席：3,000円（税込）
・イープラス：https://eplus.jp/waive/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/waive/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/waive-lastgig260104/
詳細：https://www.waivewaive.com/gigs#20260104
リリース情報
Waive. LAST EP『The SUN』
2025年11月26日（水）リリース
WVCD-20253／3,300円（税込）
初回生産分：スリーブケース付き／Mカード封入
≪収録曲≫
01. 燦-sun-
02. BRiNG ME TO LiFE
03. END ROLL (The SUN ver.)
04. 火花
05. Days. (The SUN ver.)
06. 爆
詳細：https://www.waivewaive.com/?p=8834
関連リンク
Waive オフィシャルサイト
https://www.waivewaive.com/