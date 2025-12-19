TVアニメ『桃源暗鬼』の描きおこし等身イラストを使用したグッズがイーディスオンラインにて発売決定！

株式会社イーディス

IPを活用したイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、2025年12月19日(金)よりTVアニメ『桃源暗鬼』の新規描きおこし等身イラスト、描きおこしミニキャライラストを使用したオリジナルグッズをイーディスオンラインにて販売致します。

- 販売期間

2025年12月19日(金)18:00～2026年1月18日(日)23:59

- 販売サイト(イーディスオンライン)https://edith-online.com/shops/tougenanki- 商品情報

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品によっては数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦くださいませ。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。

※販売商品は予告なく変更する場合がございます。

※転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。

※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。

※受注商品以外の商品は今後販売を行う可能性がございます。

- 権利表記(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会- 関連URLTVアニメ『桃源暗鬼』公式サイト： https://www.tougenanki-anime.com/TVアニメ『桃源暗鬼』公式X：https://x.com/tougenanki_anm- 会社概要■イーディスについてhttps://edith.co.jp/『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。社名：株式会社イーディス代表者 ：代表取締役 森 俊平所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13■「EDITH ONLINE」についてhttps://edith-online.com/自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。■「E-DINER」について【池袋本店】所在地：ソシアルビル１F住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目23-1イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。※展開内容はコンテンツによって異なります。■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について所在地：HEP FIVE内 6階住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしているグッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売しているオリジナルグッズを取り扱い中。店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。