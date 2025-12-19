ゆずソフト最新作『ライムライト・レモネードジャム』の劇中に登場するアパレルを具現化した「レモネードファクトリー・アパレルシリーズ」2026年4月発売決定!!【AnotherAngle】
レモネードファクトリー・アパレルシリーズ
2025年9月末に発売されて記憶に新しいゆずソフト最新作、青春バンドADV『ライムライト・レモネードジャム』の劇中に登場するアパレルを具現化した「レモネードファクトリー・アパレルシリーズ」を、“二次元のキャラクターをもっと身近に感じる”ことをコンセプトにハイクオリティなキャラクターアパレルやグッズを手掛けている「AnotherAngle」が企画・製作し、2026年4月に発売することを決定いたしました。
【予約受注期間】2026年1月25日(日)までの完全受注生産!!
■陽見恵凪 パーカー
陽見恵凪 パーカー
まず申し上げたいのは部屋に飾っておくと恵凪と一緒に暮らしてるシチュエーションに浸れます。
明るい色は着にくいなぁと思っている方。
我々オタクは普段地味な色を選びがちです。
折角ですしちょっと明るい服を着てイメージを変えてみませんか？
奇抜な色ではないですし地味なインナーと合わせても違和感はありません。
生地に厚みがあり動きやすく室内着としても便利です。
是非購入して恵凪を好きになった責任……取って下さい。
恵凪のお母さんに恵凪を一生大切にすると誓いましょう。
■商品仕様
【素材】綿87%+ポリエステル13%
【サイズ】※サイズ表記は目安となります。
・M：身丈 77cm / 身幅 53cm / 肩幅 47cm / 袖丈 59cm
・L：身丈 80cm / 身幅 57cm / 肩幅 50cm / 袖丈 61.5cm
・XL：身丈 83m / 身幅 62cm / 肩幅 54cm / 袖丈 62cm
パーカー×バンドTシャツ×YZキャップのコーディネート例
■陽見恵凪 パーカー(ブラック)
陽見恵凪 パーカー(ブラック)
そういっても黒が着やすいのは事実。
こちらの方が良いという方のためにブラックをご用意しました。
逆にインナーを明るめの色にする対比でもいいと思います。
勿論ペンギンＴシャツや杏珠のオーバーＴシャツ。
レモネードファクトリーＴシャツもよし。
今までとちょっと違ったオシャレをしてみませんか？
是非購入して恵凪を好きになった責任……取って下さい。
恵凪のお母さんに恵凪を一生大切にすると誓いましょう。
■商品仕様
【素材】綿87%+ポリエステル13%
【サイズ】※サイズ表記は目安となります。
・M：身丈 77cm / 身幅 53cm / 肩幅 47cm / 袖丈 59cm
・L：身丈 80cm / 身幅 57cm / 肩幅 50cm / 袖丈 61.5cm
・XL：身丈 83m / 身幅 62cm / 肩幅 54cm / 袖丈 62cm
パーカー(ブラック)×ペンギンTシャツのコーディネート例
■陽見恵凪 ペンギンTシャツ
陽見恵凪 ペンギンTシャツ
シンプルなデザインで男女どちらにも違和感のないデザインです。
生地も印刷もしっかりいているので洗濯で簡単に色落ちしたりヘタったりしません。
長く愛用して下さい。
恵凪パーカーと合わせるも良し。
ぜひ普段使いして下さい。
■商品仕様
【素材】綿100%
【生地厚】5.6oz
【サイズ】※サイズ表記は目安となります。
・M：身丈 70cm / 身幅 52cm / 肩幅 47cm / 袖丈 20cm
・L：身丈 74cm / 身幅 55cm / 肩幅 50cm / 袖丈 22cm
・XL：身丈 78cm / 身幅 58cm / 肩幅 53cm / 袖丈 24cm
・XXL：身丈 82cm / 身幅 61cm / 肩幅 56cm / 袖丈 26cm
■陽見恵凪 YZキャップ
陽見恵凪 YZキャップ
序盤謎多いキャラクターのイメージの一翼を担っていた恵凪のキャップ。
シンプルでも刺繍による高級感のある仕上がりです。
こういうシンプルなアイテムでひっそりと恵凪を感じる愛情もありだと思います。
■商品仕様
【素材】綿100%
【サイズ】フリーサイズ(頭周り約55～60cm)
■隠杏珠 夏服オーバーTシャツ
隠杏珠 夏服オーバーTシャツ
「お疲れ様でぇ～～す」
厚手の生地に大きめサイズのビッグＴシャツです。
夏場は1枚でゆったり過ごすもよし。
涼しい時期にはロンＴの上から着たりするのも良し。
ゆずソフト仲間以外には見破られないであろうオシャレなデザインが魅力的です。
これを着て「Youpipe」でアナタもバズリましょう。
マジで購入して「今こそ男を見せる時」
隠杏珠を一番輝かせることができるのは俺だ！
■商品仕様
【素材】綿100%
【生地厚】5.6oz
【サイズ】※サイズ表記は目安となります。
・M：身丈 70cm / 身幅 58cm / 肩幅 53cm / 袖丈 25cm
・L：身丈 73cm / 身幅 61cm / 肩幅 55cm / 袖丈 26cm
・XL：身丈 76cm / 身幅 64cm / 肩幅 57cm / 袖丈 27cm
※サイズはXLまでとなります。
■レモネードファクトリー バンドTシャツ
レモネードファクトリー バンドTシャツ
普通に日常生活でオシャレに着られるレモネードファクトリーのメンバーＴシャツです。
生地も高品質なものを使い洗濯にも強く吸水性も高いです。
ライブに着ていって汗をかいても大丈夫。
これを着て莉々子と一緒にレモネードファクトリーを応援しましょう。
■商品仕様
【素材】綿100%
【生地厚】5.6oz
【サイズ】※サイズ表記は目安となります。
・M：身丈 69cm / 身幅 52cm / 肩幅 46cm / 袖丈 20cm
・L：身丈 73cm / 身幅 55cm / 肩幅 50cm / 袖丈 22cm
・XL：身丈 77cm / 身幅 58cm / 肩幅 54cm / 袖丈 24cm
・XXL：身丈 81cm / 身幅 63cm / 肩幅 57cm / 袖丈 25cm
■共通商品情報
・ブランド名：AnotherAngle
・発売日：2026年4月下旬頃お届け予定
・情報・予約解禁日：2025年12月19日(金) 18時より解禁
・予約受注期間：2026年1月25日(日)までの完全受注生産
・パーカー価格：13,000円(税抜)/14,300円(税込)
・ペンギンTシャツ価格：4,000円(税抜)/4,400円(税込)
・YZキャップ価格：4,000円(税抜)/4,400円(税込)
・オーバーTシャツ価格：4,500円(税抜)/4,950円(税込)
・バンドTシャツ価格：4,000円(税抜)/4,400円(税込)
・AA公式通販URL：https://another-angle.stores.jp/
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の素材や仕様等は予告なく変更となる場合がございます。
(C)2025 YUZUSOFT / JUNOS INC.
■AnotherAngleとは？
AnotherAngleは、
“二次元のキャラクターをもっと身近に感じる”ことをコンセプトに、生地・縫製等にとことんまでこだわり既存のキャラクターアパレルとは一線を画した高い品質と、日常での普段使いができるデザインを目指した、キャラクターグッズの実用性を追求しているブランドです。
■本商品に関する詳しい情報や追加情報は公式サイト、及び下記Xをご確認ください。
▼X(旧Twitter)
AnotherAngle公式X(@AA_AnotherAngle)
▼公式サイト
https://www.a-angle.net/
https://another-angle.stores.jp/