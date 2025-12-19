¾¾²¬çýÍ¥¤È¥Ï¥í¥×¥í¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¿·ÈÖÁÈ¡ØHALOOPS Journey¡Ù»ÏÆ°
ISARIBI ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÅÄÀî¹ÀÌ¦ ¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ëPodcast ÈÖÁÈ¡ØHALOOPS Journey¡Ù¤ò¡¢12·î27Æü¤«¤é3Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¾¾²¬¤µ¤ó¤¬ ¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿·¤·¤¤ÌÜÀþ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHALOOPS Journey¡×¤Ï¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤È¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¿ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¡ÖÇÐÍ¥¤È¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ä¡¢¼«¤é¤Î¡Ö¹¥¤¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¥Èー¥¯¥é¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¥Ï¥í¥×¥í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤ÏÃ¤ä»×¤¤½Ð¡¢Î¢ÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹ ¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤ä¡¢¼èºà¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¥³¥¢¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨Äº¤¯¥ß¥Ë¥³ー¥Êー¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÃÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¥Ï¥í¥×¥í¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤â³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢3Æü´ÖÏ¢Â³ÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹ ¡£°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¥Ï¥í¥×¥í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤ ¡£
¡Ú¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤Ç¤¹¡£
¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤Ç¸½ºß¤âÆ¬¤¬¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤äµ¿Ìä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¥é¥¸¥ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ß¤ÆÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥ó¥Ðー¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ñ¤Î°ã¤¦¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í°Õ¼±¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÏÀ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Æü¡¹ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¸½¾ì¤È¤âÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤Ë¤â¶Á¤¯ÆâÍÆ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎå¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ì´¸«¤ëÊý¡¢¸½¾õ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÊý¡¢¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¡¢Çº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ï¥í¥×¥í¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤Ä¾¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¡¢¥Ï¥í¥ª¥¿¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉ¬Ä°¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤â¤¦Ä¹¤¤¤´±ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥á¥ó¤Ë¹¬¤¢¤ì¤À¤è¤Í¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤Ç¤â70Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
OG¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤é100Ì¾°Ê¾å¡£
´Ø·¸¼Ô¤â¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç¿ô¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢Ä¹¤¤Î¹Ï©¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡§¡¡¾¾²¬çýÍ¥¤Î ¡ÈHALOOPS¡É Journey
ÇÛ¿®ÆüÄø¡§¡¡Âè1²ó¡§12·î27Æü(ÅÚ) / Âè2²ó¡§12·î28Æü(Æü) / Âè3²ó¡§12·î29Æü(·î)
³ÆÆü18»þ¤è¤êÇÛ¿®
¡ã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ä
Spotify
https://open.spotify.com/show/2jfvLRHrEVciCrffOHhQOu?si=w7oA3jacSv29cFlff2UpaQ
¡ãSNS¡ä
X ¡¿ https://x.com/haloops_journey
Instagram ¡¿¡¡ https://www.instagram.com/haloops_journey.official/
<¾¾²¬çýÍ¥ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×(13)¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£Âè42²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤Õ¤ë¤¨¤Æ¤í¡×¤ÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢¡ÖËü°ú¤²ÈÂ²¡×¤ÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºÇ¶á¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë¢£¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥®ー¥¯¥¹～·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á～¡×¡¢ÉñÂæ¡Ö¤ä¤Ê¤®¤Ë¥Ä¥Ð¥á¤Ï¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡×¤¬2026Ç¯7·î¤è¤ê¾å±é¡£
À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¤Æ¼ç±é¡£
¡Ú ¾¾²¬çýÍ¥¸ø¼° ¡Û
HP ¡¿¡¡ https://www.matsuokamayu.jp/
Instagram ¡¿¡¡¡¡https://www.instagram.com/mayu_matsuoka_koushiki/
Staff X ¡¿¡¡¡¡https://x.com/matsuokamayu_mg