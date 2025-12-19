【受賞報告】タカラベルモントのプロフェッショナルスキンケア「ダーマロジカ プロパワーピール」が、「ベストアイテム2025」フェイシャル部門で2年連続受賞！

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）が展開するプロフェッショナルスキンケアブランド「dermalogica（ダーマロジカ）」の「プロパワーピール」トリートメントが、美容業界専門誌『エステティック通信』12月号（2025年11月10日発売）の特集「ベストアイテム2025」において、フェイシャル部門で2年連続となる受賞を果たしましたことをお知らせいたします。

■ 現場での活用経験に基づいた「ベストアイテム」アワード

「ベストアイテム」は、株式会社美容経済新聞社と『エステティック通信』を発行する株式会社新東通信が共催するアワード企画です。全国のサロンオーナーを対象に「1年間で最もサロン売上に貢献したアイテム」を調査し、多数の支持を集めた製品だけが受賞できるアワードです。

この度「プロパワーピール」が受賞したフェイシャル部門は、サロンケアの中核を担う分野であり、その中で2年連続の受賞を果たせたことを大変光栄に受け止めております。

■ 受賞製品：「ダーマロジカ プロパワーピール」について

「プロパワーピール」は、ダーマロジカ独自の肌分析（ダーマロジカ フェイスマッピング）に基づき、専門の教育を受けたスキンセラピストが、お客様一人ひとりの肌状態やライフスタイルに合わせて施術をカスタマイズする、プロフェッショナル専用のピーリングトリートメントです。

＜製品の主な特長＞

1. “パーソナライズドケア”の実現

肌悩みやコンディションは、一人ひとり異なります。「プロパワーピール」は、独自の肌分析に基づき、目的に応じた製品を組み合わせることで、完全オーダーメイドのトリートメントを提供できます。

2. プロフェッショナル仕様のピール

専門的な教育を受けた施術者による使用を想定したピール製品

3. プロの技術と製品力の融合

世界100ヵ国以上で展開され、専門の教育を受けたスキンセラピストのみが扱うことを許された「プロパワーピール」。専門的技術と組み合わせたメニュー提案で、肌を健やかに保つケアを提供します。

■ ダーマロジカ（dermalogica）について

世界中のスキンケアプロフェッショナルに愛用されているダーマロジカは、スキンセラピストの手を通じてスキントリートメントの専門性を届けています。

1983年、創設者ジェーン・ワーワンドはプロフェッショナル向けスキンケア教育におけるギャップに着目し、インターナショナル・ダーマル・インスティテュート（IDI）を設立。高度な専門教育を提供することで、業界に革新をもたらしました。

1986年には、当時の美容業界のトレンドに逆らい、クリーンな処方、ミニマルなデザイン、そして「美」ではなく「肌の健康」へのこだわりを掲げてダーマロジカを立ち上げました。

現在、ダーマロジカは年間10万人以上のスキンセラピストに対して、先進技術とサービスの教育を行っています。製品はすべてトリートメントルームでの使用を前提に開発され、ライセンスを持つスキンセラピストの手によって日々使用されているほか、一般の方にもプロフェッショナルな結果をもたらすホームケア製品として広く利用されています。米国カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を構え、現在では世界80カ国以上で販売されています。

（ブランドサイトURL：https://www.dermalogica.co.jp/）

■サステナビリティへの取り組み

タカラベルモントの環境方針：

「人と地球の「らしさ」輝く社会」の実現に向け、気候変動や環境汚染、資源の枯渇、水保全といった地球規模の環境問題と向き合い、持続可能な発展を遂げるため、ステークホルダーの皆様と共にタカラベルモントグループの事業活動および製品のライフサイクルにおける環境負荷の低減と環境保全を推進します。

また、ダーマロジカ社においても、以下のようにグローバルブランドとしての責任を果たすべく、環境に配慮した活動を継続しております。

●サステナブルに調達された成分・原料の使用を全体の90％にします。

●チューブ、ボトル、外箱などのパッケージは100％リユース、リサイクル、または生分解できる素材にします。

●プラスチック容器の大半をリサイクルまたは植物由来原料でできているものにします。

●二酸化炭素排出量（カーボンフットプリント）を計測するサプライヤーと提携します。

----------------------------------------------

日本国内におけるダーマロジカ正規代理店は、リテール商材を扱っている株式会社ニューポートと

サロン専売品及びリテール商材を扱っているタカラベルモント株式会社の2社となります。

---------------------------------------------

■ 会社概要

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025.03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL ：https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。

【本件に関するお問い合わせ先】

タカラベルモント株式会社

営業本部 化粧品営業部 ネイル・エステコスメ推進部 ダーマロジカ営業課・推進課

TEL：03-3403-0367

E-mail：skincare@dermalogica.co.jp