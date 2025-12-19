さだまさしの全国ツアーより、11月22日の東京公演の模様を12月28日(日)にWOWOWで独占放送・配信！オンエアに先駆け、盟友・吉田政美も登場したステージのライブ写真を公開！全曲オンエアも決定！

撮影：田中聖太郎

　全国ツアー「さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～」より、11月22日の東京国際フォーラム ホールA公演の模様を、いよいよ12月28日（日）午後9:45～WOWOWで独占放送・配信する。オンエアに先駆け、盟友・吉田政美も登場したステージのライブ写真を公開！また、今回は日本の“四季”を旅していくというテーマのセットリストが組まれている。最新作のみならず、「精霊流し」や「案山子」といった代表曲も披露されたが、このたびWOWOWで全曲放送・配信することが決定した。そしてもちろん、彼のコンサートの名物であるトークも大きな見どころ。WOWOWでは、そうしたさだまさしのコンサートの魅力を存分に楽しんでいただくべく、歌もトークもたっぷりと盛り込んでお届けするのでお見逃しなく。



撮影：田中聖太郎

さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～


2025.11.22 東京国際フォーラム ホールA



＜セットリスト＞


1. 初恋駅


2. 縁切寺


3. 桜の樹の下で


4. 道の途中で（ON THE WAY）


5. Tomorrow


6. 桐の花


7. つゆのあとさき


8. 蝉時雨


9. 精霊流し


10. さだ工務店のテーマ2025


11. 北の国から-遙かなる大地より～蛍のテーマ


12. 案山子


13. 晩鐘


14. 雪の朝


15. 残月


16. 母標


17. はなむけの詩


18. 生命の樹～Tree of Life～



撮影：田中聖太郎

＜番組情報＞


さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～


12月28日(日)午後9:45～


WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信


※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり



収録日：2025年11月22日


収録場所：東京　東京国際フォーラム ホールA



▽番組サイト


https://www.wowow.co.jp/music/sada_masashi/(https://www.wowow.co.jp/music/sada_masashi/)




撮影：田中聖太郎