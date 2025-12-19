さだまさしの全国ツアーより、11月22日の東京公演の模様を12月28日(日)にWOWOWで独占放送・配信！オンエアに先駆け、盟友・吉田政美も登場したステージのライブ写真を公開！全曲オンエアも決定！

株式会社WOWOW撮影：田中聖太郎

全国ツアー「さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～」より、11月22日の東京国際フォーラム ホールA公演の模様を、いよいよ12月28日（日）午後9:45～WOWOWで独占放送・配信する。オンエアに先駆け、盟友・吉田政美も登場したステージのライブ写真を公開！また、今回は日本の“四季”を旅していくというテーマのセットリストが組まれている。最新作のみならず、「精霊流し」や「案山子」といった代表曲も披露されたが、このたびWOWOWで全曲放送・配信することが決定した。そしてもちろん、彼のコンサートの名物であるトークも大きな見どころ。WOWOWでは、そうしたさだまさしのコンサートの魅力を存分に楽しんでいただくべく、歌もトークもたっぷりと盛り込んでお届けするのでお見逃しなく。

さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～

2025.11.22 東京国際フォーラム ホールA

＜セットリスト＞

1. 初恋駅

2. 縁切寺

3. 桜の樹の下で

4. 道の途中で（ON THE WAY）

5. Tomorrow

6. 桐の花

7. つゆのあとさき

8. 蝉時雨

9. 精霊流し

10. さだ工務店のテーマ2025

11. 北の国から-遙かなる大地より～蛍のテーマ

12. 案山子

13. 晩鐘

14. 雪の朝

15. 残月

16. 母標

17. はなむけの詩

18. 生命の樹～Tree of Life～

＜番組情報＞

さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～

12月28日(日)午後9:45～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

収録日：2025年11月22日

収録場所：東京 東京国際フォーラム ホールA

▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/sada_masashi/(https://www.wowow.co.jp/music/sada_masashi/)

