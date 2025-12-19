「ダンガンロンパ15周年記念展」

株式会社KADOKAWA

《東京会場》

会期／2026年3月1日（日）～2026年3月16日（月）

会場／松坂屋上野店 6階催事場

《大阪会場》

会期／2026年3月28日（土）～2026年4月20日（月）

会場／大丸梅田店 7階催事場

「ダンガンロンパ 15 周年記念展」 キービジュアル公開！

展覧会のための特別描き下ろしイラストを使用したキービジュアル。

希望と絶望が詰まった展示に、皆様をお出迎えいたします。

明日 12/20(土)10 時より一般チケット販売開始！限定グッズ・会場内ナゾトキの情報も解禁

12月20日（土）10時より、ローソンチケットにて前売券の発売を開始します。

ローソンチケット （Lコード：35095）

チケットページ：https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex

チケット情報（東京会場）

■販売場所

・ローソンチケット （Lコード：35095）

チケットページ：https://l-tike.com/danganronpa-15th-ex

・イベント会場当日券窓口

■内覧会チケット

内覧会開催日程：2026年2月28日(土)15:00～19:00（18:00 最終入場）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18494_1_469135b4743fa32d01dc610b4ecc9b8e.jpg?v=202512190622 ]

※内覧会チケットには、内覧会入場券（2月28日 時間指定）と、会場内ナゾトキチケット、内覧会限定特典が含まれます。

※内覧会限定特典の詳細は後日発表いたします。

■展覧会チケット

開催日程：2026年3月1日（日）～3月16日（月）10:00～19:00（18:00最終入場）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18494_2_30ea632f6ffff10a1cc1c8f76181215d.jpg?v=202512190622 ]

※一般チケットは、開催初日3月1日（日）のみ日時指定、それ以外は期間中有効券となります。

※最終日3月16日(月)は17:00閉場（16:00最終入場）となります。

※「限定グッズ引換券」のみでの入場はできません。別途、内覧会チケットもしくは一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

※「会場内ナゾトキチケット」のみでの入場はできません。別途、一般チケット（前売・当日）をご購入ください。

※入場特典の詳細は後日発表いたします。

■注意事項

・すべて税込み表記です。

・ローソンチケットでご購入したチケットはすべて【紙チケット】となります。事前に発券のうえご来場ください。

・「限定グッズ引換券」および「会場内ナゾトキチケット」は、先着販売です。なくなり次第販売終了となります。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」は会場でのお渡しになります。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」はチケット1枚につき、1点のお渡しとなります。

・「限定グッズ」のお渡しには、1点につき入場券（内覧会チケット・一般チケット前売・当日のいずれか）1枚が必要になります。また、1回のご入場で複数の「限定グッズ」をお渡しすることはできません。

・「会場内ナゾトキキット」のお渡しには、1点につき入場券（一般チケット前売・当日のいずれか）1枚が必要になります。

また、1回のご入場で複数の「会場内ナゾトキキット」をお渡しすることはできません。ただし、会場最後のグッズ売り場にて追加でキットを購入することが可能です（別途購入制限が設けられる場合がございます）。

・「会場内ナゾトキキット」は展示エリア内でお楽しみいただけます。 グッズ売り場から展示エリアへの逆流はできません。

・「限定グッズ」および「会場内ナゾトキキット」の発送対応はいかなる場合でもお断りしております。

・ご購入されたチケットの変更、交換、払い戻しはお受けできません。

・チケットは換金できません。また、盗難・紛失の場合でも再発行いたしませんのでご注意ください。

・お買い上げのチケットには半券が付随しております。入場前に該当会場の半券を切り離してしまうと入場できませんのでご注意ください。

・未就学児は入場無料。小学生以下のお客様のご入場は保護者（18歳以上）と同伴でご入場ください。同伴者様もチケットが必要となります。

・再入場はできません。

・グッズ売り場への入場にもチケットが必要です。

・チケット代金の他に各プレイガイドで設定された手数料がかかります。

限定グッズ

限定グッズの内容・ビジュアルも初解禁！

ワックワクのドッキドキなメモリアルグッズが詰め合わせになったパッケージセット！

■限定グッズ

・オリジナルケース

・プレミアム箔押し学生証

・万年カレンダー(絵柄6種/日付7パターン)

・チケットホルダー

・ミニ色紙

会場内ナゾトキ

会場内ナゾトキあらすじが公開！

いよいよ始まった「ダンガンロンパ15周年記念展」。

この祝祭で、モノクマが

ある計画を進めているとの情報が入り、

我々は極秘に任務を開始することとなった。

我々のミッションは、

この展示会を楽しんでいる一般客のふりをして、

会場に残された先輩調査員からの

手がかりを見つけて解読することだ。

モノクマに見つかったら作戦は失敗だ。

気を引き締めて取り掛かってほしい。

さあ、時間だ。

モノクマの計画を突き止め、その絶望を打ち砕け!



※本ゲームのプレイには、インターネットに接続できるスマートフォン、タブレット端末と、アプリ「LINE」を使用できる環境が必要です。フィーチャーフォン、PCからのプレイは行えません。

※本ゲームは日本語のみの提供となります。

※プレイされる方おひとりにつき１点のナゾトキチケットの購入が必要です。

複数人でプレイされる場合はプレイ人数分のナゾトキチケットの購入をお願いいたします。

詳細は公式HP「SPECIAL-特別情報-」を要チェック！

大阪会場の開催決定！

2026年3月28日（土）から大阪会場もスタート！

■会期

2026年3月28日（土）～2026年4月20日（月）

■会場

大丸梅田店 7階催事場

◇住所

〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1

◇アクセス

JR 大阪駅より 徒歩1分、JR 北新地駅より 徒歩6分

御堂筋線 梅田駅より 徒歩2分、谷町線 東梅田駅より 徒歩8分、四ツ橋線 西梅田駅より 徒歩4分

阪急 梅田駅より 徒歩3分、阪神 梅田駅より 徒歩2分

詳細は続報をお楽しみに！

開催概要

■会期・会場

■公式HP

https://s.mxtv.jp/dangan15th_ex/

■公式X（旧Twitter）アカウント

＠dangan15th_ex

■イベント問い合わせ先

ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート

https://kdq.jp/kdevent

※かならずイベント名をご明記ください

※対応は土日祝日を除く平日となります

※サポートは日本国内に限ります

主催：「ダンガンロンパ15周年記念展」実行委員会

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.