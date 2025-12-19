【ガルパ】「バンドリ！TV LIVE 2025」#294にて発表した年末年始のキャンペーン情報や楽曲追加情報、アーティストタイアップ情報などガルパ新情報まとめ！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、2025年12月18日(木)に配信した「バンドリ！TV LIVE 2025」#294にて、スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」（以下、ガルパ）のクリスマスから年末年始にかけて開催を予定しているキャンペーン情報や、今後のカバー楽曲追加情報、アーティストタイアップについての情報など、様々な新情報を発表したことをお知らせいたします。

クリスマスキャンペーン情報！

1．「2025ハッピークリスマス！スペシャルプレゼント！」開催決定！

12月24日(水)15時から12月25日(木)23時59分までの期間中にログインすることで、クリスマスプレゼントとして「スター250個」と「クリスマスケーキ(ライブブースト10回復)」を受け取ることができます。

2．「クリスマス＆年の瀬毎日1回無料ガチャ」開催決定！

12月24日(水)0時から12月31日(水)23時59分までの間に、毎日無料ガチャを引くことができるキャンペーンを開催いたします。

3．Poppin'Partyのカバー楽曲『恋人がサンタクロース』追加決定！

クリスマスを記念して、12月24日(水)15時にPoppin'Partyのカバー楽曲『恋人がサンタクロース』の追加を予定しております。

【12月24日(水)15時に追加予定】

『恋人がサンタクロース』

歌：Poppin'Party

作詞：松任谷 由実

作曲：松任谷 由実

編曲：近藤世真（Elements Garden）

年末年始キャンペーン情報！

1．「年末カウントダウンログインキャンペーン！」開催決定！

12月26日(金)0時から12月31日(水)23時59分までの期間中、1日1回ログインすることで、最大「スター300個」と「音色のクリスタル60個」を受け取ることができます。

2．「ゆく年くる年 年賀状キャンペーン」開催決定！

12月26日(金)15時から12月31日(水)23時59分までのバンド選択期間中に好きなバンドを選ぶと、1月1日(木)より選んだバンドから年賀状を受け取ることができます。

3．「年末年始アイテム交換所キャンペーン」開催決定！

12月26日(金)15時から1月10日(土)14時59分までの期間中、ライブクリアで特別アイテム「絵馬」を獲得することができ、集めた「絵馬」を使ってライブブーストを回復できる鏡餅や過去のお正月ピンズなど、様々なアイテムと交換することができます。

4．「ゆく年くる年新春おみくじキャンペーン2026」開催決定！

1月1日(木)0時から1月3日(土)23時59分までの間、毎日初回ログイン時に、メンバー二人の組み合わせにちなんだおみくじを引くことができ、出た内容に応じてアイテムを受け取ることができます。

5．「2026新春プレゼント！」開催決定！

1月1日(木)0時から1月10日(土)14時59分までの期間中にログインすることで、2026年の干支である「うま」をモチーフにした全8種の「お正月ピンズ」をプレゼントいたします。

6．「2026新春１日10回無料ガチャ」開催決定！

1月1日(木)0時から1月10日(土)23時59分までの間、「2026新春1日10回無料ガチャ」を開催します。10回無料ガチャを7日分引くことができ、最大70回分が無料になります。

※「2026新春1日10回無料ガチャ」を最大7日分引くには、2026年1月4日(日)23時59分までにログインし、最初の1日分を利用する必要がございます。

7．「ガルパ新年初タタキキャンペーン！2026」開催決定！

1月1日(木)0時から1月3日(土)23時59分までの間、「ガルパ新年初タタキキャンペーン！2026」を開催いたします。ガルパ公式Ｘをフォローの上、指定の方法で投稿いただいた方の中から抽選で30名様に、「特製ミニステッカーセット」をプレゼントいたします。

詳細はキャンペンーン開始時のガルパ公式Ｘまたはゲーム内お知らせをご覧ください。

アーティストタイアップ情報！

【アーティストタイアップとは】

各音楽ジャンルで活躍するアーティストに、ガルパのメンバーが歌う楽曲をバンドごとに制作・提供してもらう特別企画です。

1．ハロー、ハッピーワールド！にOSTER projectさんからの楽曲提供が決定！

アーティストタイアップとして、ハロー、ハッピーワールド！にOSTER projectさん書き下ろしオリジナル楽曲『スマイリーキャロル』の提供が決定いたしました。

【12月25日(木)15時に追加予定】

『スマイリーキャロル』

歌：ハロー、ハッピーワールド！

作詞：OSTER project

作曲：OSTER project

編曲：OSTER project

2．『スマイリーキャロル』アニメーションMVが公開！

12月25日(木)15時より、ハロー、ハッピーワールド！にOSTER projectさん書き下ろしオリジナル楽曲『スマイリーキャロル』のゲーム内追加にともない、『スマイリーキャロル』のアニメーションMVも追加いたします。

また、本アニメーションMV(フルサイズver.)は、12月25日(木)20時より、YouTube「バンドリちゃんねる☆」にてプレミア公開いたします。

3．ハロー、ハッピーワールド！が歌うカバー楽曲『ミラクルペイント』を追加！

OSTER projectさんとのアーティストタイアップを記念し、12月25日(木)15時よりハロー、ハッピーワールド！が歌うカバー楽曲『ミラクルペイント』をゲーム内へ追加いたします。

【12月25日(木)15時に追加予定】

『ミラクルペイント』

歌：ハロー、ハッピーワールド！

作詞：OSTER project

作曲：OSTER project

編曲：笠井雄太（Elements Garden）

パラレルボーカル情報！

【企画概要】

ガルパのオリジナル楽曲を、バンドの垣根を越えた組み合わせのユニットで歌唱する企画です。

皆さまからの投票を行い、4つの候補楽曲の中から歌唱する楽曲を1曲選出いたします。

1．パラレルボーカル第4弾の楽曲ジャケットとゲーム内追加日が決定！

【1月3日(土)15時に追加予定】

『きゅ～まい＊flower(パラレルver.)』

歌：スキを貫け(ハート)

作詞：織田あすか（Elements Garden）

作曲：末益涼太（Elements Garden）

編曲：竹田祐介（Elements Garden）

「きゅ～まい＊flower(パラレルver.)」は難易度「SPECIAL」まで選択可能です。

また追加時には既存オリジナル楽曲「きゅ～まい＊flower」にも難易度「SPECIAL」を追加いたします。

【1月5日(月)15時に追加予定】

『熱色スターマイン(パラレルver.)』

歌：さんふらわー！

作詞：織田あすか（Elements Garden）

作曲：上松範康（Elements Garden）

編曲：藤永龍太郎（Elements Garden）

「熱色スターマイン(パラレルver.)」は難易度「SPECIAL」まで選択可能です。

また追加時には既存オリジナル楽曲「熱色スターマイン」にも難易度「SPECIAL」を追加いたします。

【1月4日(日)15時に追加予定】

『Determination Symphony(パラレルver.)』

歌：SISTER'S QUARTET

作詞：織田あすか（Elements Garden）

作曲：藤永龍太郎（Elements Garden）

編曲：藤永龍太郎（Elements Garden）

2．第5弾ユニットの歌唱楽曲を発表！

歌唱楽曲：『COMIC PANIC!!!』

歌：PINKISH!!!!（上原ひまり、丸山彩、ミッシェル、千早愛音）

歌唱楽曲：『灼熱 Bonfire!』

歌：GO OUR WAYS!（弦巻こころ、桐ヶ谷透子、チュチュ、要楽奈）

年末年始の楽曲追加情報！

【12月26日(金)15時に追加予定】

『Singer』

歌：夢ノ結唱 PASTEL

作詞：THE SPELLBOUND

作曲：THE SPELLBOUND

編曲：THE SPELLBOUND

【12月27日(土)15時に追加予定】

『手を叩け今ここで祈るだけ願うだけ』

歌：夢ノ結唱 HALO

作詞：THE SPELLBOUND

作曲：THE SPELLBOUND

編曲：THE SPELLBOUND

【12月28日(日)15時に追加予定】

『端程山』

歌：MyGO!!!!!

作詞：藤原優樹(SUPA LOVE)

作曲：トミタカズキ(SUPA LOVE)

編曲：トミタカズキ(SUPA LOVE)

【12月29日(月)15時に追加予定】

『Drown Out the Noise and Push Through the Trash』

歌：RAISE A SUILEN

作詞：Fear, and Loathing in Las Vegas

作曲：Fear, and Loathing in Las Vegas

編曲：Fear, and Loathing in Las Vegas

【12月30日(火)15時に追加予定】

『I wonder』

歌：Poppin'Party×蘭

作詞：工藤大輝 / 花村想太 / MEG.ME

作曲：花村想太 / MEG.ME / Louis

編曲：近藤世真（Elements Garden）

【12月31日(水)15時に追加予定】

『Same Blue』

歌：Morfonica×燈

作詞：藤原 聡

作曲：藤原 聡

編曲：堀川大翼（Elements Garden）

【1月1日(木)15時に追加予定】

『デビルじゃないもん』

歌：Pastel＊Palettes×友希那

作詞：DECO*27 & ピノキオピー

作曲：DECO*27 & ピノキオピー

編曲：岩橋星実（Elements Garden）

【1月2日(金)15時に追加予定】

『イケナイ太陽』

歌：ハロー、ハッピーワールド！×レイヤ

作詞：ORANGE RANGE

作曲：ORANGE RANGE

編曲：日高勇輝（Elements Garden）

※今回ご案内いたしました事項について、それぞれの開催期間や内容は予告なく変更する場合がございます。

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎えた。

2025年10月からはミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が開始し、1年間で全52話配信予定。また2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025年3月に最終回を放送したTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujicaの新作映画と、新作TVアニメシリーズの制作が決定している。2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

YouTube「バンドリちゃんねる☆」 ：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」とは

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」の世界観を軸に展開される、リズム＆アドベンチャーゲーム。

簡単操作のリズムゲームは最大5人で同時に遊ぶことができ、アニメやライブでお馴染みの楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめる。また、ストーリーシーンではハイクオリティなLive2Dを搭載しており、キャラクターが生き生きと動く。

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2025年9月16日(火)に8.5周年を迎え、今後の展開への期待も高まっている。

タイトル：「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」

ジャンル：リズム＆アドベンチャーゲーム

提供開始：2017年3月16日（木）

配信：App Store、Google Play

利用料金：基本プレイ無料、アイテム課金制

公式サイト：https://bang-dream.bushimo.jp/

公式X：https://x.com/bang_dream_gbp（@bang_dream_gbp）

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_gbp_official/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/garupa/id1195834442

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.craftegg.band

※Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。