「パンどろぼうひろば」のチケット発売がまもなくスタート！公式FC先行は12/22(月)から、一般販売は12/26(金)から開始！
かわいくて、ちょっとシュールな世界をまるごと体験しよう！！
大人気絵本『パンどろぼう』のキャラクターたちが大集合する体験型イベント「パンどろぼうひろば」を開催します。
絵本の世界に入り込んだかのような"ワクワク"と"癒し"の空間で、写真を撮ったり、お買い物したり、あなただけの"推し活"を楽しんでください！
なお、グッズやフードの詳細については後日公開します。
パンどろぼうひろば公式X(https://x.com/pandorobohiroba)、Instagram(https://www.instagram.com/pandorobohiroba/)をフォローして続報をお待ちください。
New!!) チケット発売がまもなくスタート！ 限定グッズや撮影券がセットのスペシャルチケットも発売決定！
「パンどろぼうひろば」のチケットについて、「公式ファンクラブ会員限定先行」は12/22(月)12時から、「前売り券一般販売」は12/26(金)12時から先着にて受付を開始します。「公式ファンクラブ会員限定先行」は、先行販売期間内に会員になってもチケット購入が可能です。
また、限定グッズ「パンどろぼう 肩のせぬいぐるみ」1点・「おおきなパンどろぼう」との撮影券1回分・入場チケットがセットになった、スペシャルチケットも数量限定で発売決定！ 「パンどろぼう 肩のせぬいぐるみ」はカバンのベルトに巻くなどして身につけることができます。
さらに、ご来場いただいた方全員に「パンどろぼうひろば」オリジナル「バッグ・クロージャーセット」をプレゼント！
■チケット種別
〈入場チケット〉
・大人：1,650円（税込）
・中高校生：1,100円（税込）
・小学生：550円（税込）
〈スペシャルチケット〉
・全年齢：5,830円（税込）
・特典：入場チケット（1名様分）
「パンどろぼう 肩のせぬいぐるみ」1点
「おおきなパンどろぼう」との撮影券 1回分（※購入者ご本人と同伴者5名まで）
▲「パンどろぼう 肩のせぬいぐるみ」
▲「おおきなパンどろぼう」
※未就学児は入場無料です。 ※小学生以下のお客様は入場チケットをお持ちの保護者様と同時にご入場ください。
※当日券は各種入場チケットに対して200円（税込）が加算されます。※その他、注意事項など公式サイトをご確認ください。
■チケット購入情報
〈公式ファンクラブ会員限定先行（先着）〉
・販売期間：2025年12月22日(月) 12:00～2025年12月25日(木) 23:59
・販売場所：公式ファンクラブ『パンどろぼう いとしのパンくらぶ』
・WEB予約：https://pandorobo-club.com/hiroba_ticket/
〈前売り券一般販売（先着）〉
・販売期間：2025年12月26日(月) 12:00～2026年4月5日(土) 16:30
・販売場所：チケットぴあ
・WEB予約：https://w.pia.jp/t/pandorobo-hiroba/
New!!) 会場イメージ画像を追加解禁！
先日公開した「パンどろぼうひろば」エントランスに加え、会場内のイメージ画像を４枚追加解禁！
たくさんのフォトスポットで写真を撮ったり、絵本に出てくるパンを実際に再現したパンを購入したりしてお楽しみいただけます。
▲「せかいいちおいしいもりのパンや」
▲「パンどろぼうタワー」
▲「パンどろぼうプール」
▲「めくれる巨大絵本」
以下解禁済情報
新規描き下ろしイラストを解禁！
パンを食べたり遊んだりと「パンどろぼうひろば」を満喫するパンどろぼうをイメージした、「パンどろぼうひろば」限定のオリジナル描き下ろしイラストを解禁！
このイラストは「パンどろぼうひろば」内のフォトスポットなどでお楽しみいただけるほか、イラストを使用したオリジナルグッズも販売します。
フードやグッズ情報は後日公開となります。ご期待ください。
エントランスイメージを公開！
「パンどろぼうひろば」のエントランスでは、オリジナル描き下ろしイラストのパンどろぼうが早速皆様をお出迎え！ ゲートをくぐるとそこには、絵本の世界に入り込んだかのような”ワクワク”と”癒し”の空間が広がっています。
開催概要
- 会期
2026年1月31日(土)～2026年4月5日(日)
- 会場
ASOBUILD YOKOHAMA COAST
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目１４―９ アソビル2F
横浜駅みなみ東口直通 横浜駅東口から徒歩2分
- 内容
「パンどろぼう」の絵本の世界に入り込んだかのような”ワクワク”と”癒し”の空間で、写真を撮ったり、絵本に出てくるパンやおにぎりを食べてお楽しみいただけます。
「パンどろぼうひろば」オリジナルグッズもご用意。あなただけの“推し活”を楽しんでください！
- イベント問合わせ先
KADOKAWAイベントサポート（https://kdq.jp/kdevent）
※イベント名（パンどろぼうひろば）を明記の上、お問い合わせください
※返信までにお時間をいただく場合があります
※サポートは日本国内に限ります
- イベント公式サイトURL
https://pandorobo-hiroba.com/
- イベント公式SNSアカウント
・イベント公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobohiroba
・イベント公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobohiroba/
- クレジット
主催・企画：株式会社KADOKAWA、株式会社TWIN PLANET
制作・運営：株式会社TWIN PLANET
協力：大日本印刷株式会社、株式会社エルティーアール
協賛：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン、ぴあ株式会社
パンどろぼうについて
■パンどろぼう
シリーズ1作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした、シリーズ累計500万部突破の
人気絵本シリーズ。
シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。
ますます盛り上がりを見せる「パンどろぼう」の世界を、ぜひご体験ください。
・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/
・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/
・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com/
・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com/
(C)Keiko Shibata／KADOKAWA
■「パンどろぼう展」
2024 年 8 月に松屋銀座からスタートし、全国巡回しているパンどろぼう展。
本展では『パンどろぼう』、『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』、『パンどろぼうとなぞのフランスパン』、『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』、『パンどろぼうとほっかほっカー』、『パンどろぼうとりんごかめん』の原画作品をはじめ、キャラクターデザインやラフスケッチを展示するほか、パンどろぼうの世界観が体感できるフォトスポットも多数展開。
パンどろぼうの、おちゃめでシュールな面白さがいっぱい詰まった展示空間をお楽しみいただけます。物販コーナーでは、描き下ろし作品を使った記念グッズも多数販売いたします。
・イベント公式サイト：https://www.pandorobou-ten.com
・イベント公式X（Twitter）：https://www.x.com/pandorobou_ten
●岡山会場 開催概要
・会期：2025年12月20日(土) ～ 2026年2月1日(日)
・会場：岡山シティミュージアム 4階企画展示室
・時間：10:00～18:00（最終入場17:30）
※休業日：12/22、12/28～1/3、1/5、1/13、1/19、1/26
●高知会場 開催概要
・会期：2026年夏
■「パンどろぼうフェスティバル」
絵本『パンどろぼう』の世界観が楽しめるフェスティバルを開催！
アトラクションやフォトスポット、ワークショップのほか、オリジナルグッズも多数ご用意しています！
パンどろぼうたちが、フェスティバル会場でみなさまをお待ちしております。
・イベント公式サイト：https://www.pandorobo-festival.com/
・イベント公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobo_fes
●鹿児島会場 開催概要
・会期：2025年12月10日(水) ～ 2025年12月25日(木)
・会場：山形屋 1号館6階 大催場
・時間：10:00～19:00（最終入場18:30まで）
※最終日12月25日(木)は16:00まで（最終入場 15:30まで）
■原作者プロフィール
柴田ケイコ
高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。
公式サイト：https://www.shibata-illust.com/