「みなとそふとショップ in ゲーマーズ出張店」の出店と「真剣で私に恋しなさい！A」ポップアップストアをゲーマーズにて実施します！
株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、コミックマーケット107にて「みなとそふとショップ in ゲーマーズ出張店」の出店と2026年2月より「真剣で私に恋しなさい！A」ポップアップストアを開催することをお知らせいたします。
「みなとそふとショップ in ゲーマーズ出張店」では、ポップアップストアにて販売予定の一部商品をいち早くお求めいただけます！
コミックマーケット107では限定特典もご用意しておりますので是非チェックしてください！
【「真剣で私に恋しなさい！A」ポップアップストア開催概要】
開催時期：2026年2月7日（土）～2月23日（月・祝）予定
開催店舗：AKIHABARAゲーマーズ本店5F、ゲーマーズオンラインショップ
販売商品やその他詳細に関しては続報をお待ちください。
【コミックマーケット107開催概要】
東京国際展示場 (東京ビッグサイト)
2025年12月30日（火）12月31日（水）
企業ブース 10時30分～17時（最終日は16時終了）
スペース：西3・4ホール No1412
【内容】
「真剣で私に恋しなさい！A」を中心にみなとそふと関連タイトルの商品販売
（みなとそふと公式サイト：http://www.minatosoft.com/）
【販売物情報】
※一部商品は2026年2月開催予定のポップアップストアでも販売いたします。
※状況によりお一人様の購入数に上限を設けさせて頂く場合がございます。
【特典情報】
コミックマーケット107「みなとそふとショップ in ゲーマーズ出張店」にて5,000円（税込）購入毎に特製アクリルスタンド（全3種）をランダムにて1つプレゼントいたします！
※特典絵柄は選べません。
※特典はなくなり次第終了となります。
【無料配布情報】
コミックマーケット107「みなとそふとショップ in ゲーマーズ出張店」にて
特製クリアファイルを無料配布いたします。
開催時間中ブースにてお配りしておりますので是非お立ち寄りください。
※配布は各日実施しております。
※お渡しはお一人様1枚までとさせて頂きます。
※各日の配布数が上限に達し次第配布は終了となりますので予めご了承ください。