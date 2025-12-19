¡ÚÈ¯É½¡ÛÍî¤È¤·Êª¥¢¥×¥ê¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×ÂåÉ½¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¨¡¨¡¼Â¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÅÄ¸ýÃ£Ìé¤À¤Ã¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¬¥·¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍî¤È¤·ÊªÈ¯¸«»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÅÄ¸ýÃ£Ìé¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÄ¸ý¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ºî»ìºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ²»³Ú¤òÃæ¿´¤ËÉ½¸½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Æ¿Ì¾À¤òÊÝ¤Ã¤¿·Á¤ÇÅö¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¡¢¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ÚiOS¡Ûhttps://apps.apple.com/jp/app/¥µ¥¬¥·¥Æ-Íî¤È¤·Êª¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê/id6754750743(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B5%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%83%86-%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97%E7%89%A9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6754750743)
¡ÚAndroid¡ÛÇ¯Æâ¥ê¥êー¥¹Í½Äê
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Èµ¯¶È¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌÅÀ
ÅÄ¸ý¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ëÅÀ¡×¤ä¡ÖÊª¸ìÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿É½¸½ÎÏ¡×¤ò¡¢¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀß·×¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍî¤È¤·Êª¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÊª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤ä»×¤¤½Ð¤Î°ìÉô¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤â²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×--¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤äÄÌÃÎÀß·×¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¤Î¿ï½ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×¤Ï¡¢Íî¤È¤·Êª¤ò¤·¤¿¿Í¤È½¦¤Ã¤¿¿Í¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢Ã¯¤â¤¬¾¯¤·¤À¤±Í¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡È¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÉÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿ÅÄ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ½¸½¤Î·Á¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤ò¾¯¤··Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸ÁÏºî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³«È¯ÇØ·Ê¡ÃÍî¤È¤·Êª¤Ï¡ÖÌÌÅÝ¡×¡Öµ¤¤Þ¤º¤¤¡×¤¬Â¿¤¹¤®¤ë
ÆüËÜ¤Ç¤ÏËèÆüÂ¿¤¯¤ÎÍî¤È¤·Êª¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¡¦¤É¤³¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦½¦¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÏ¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤
¡¦¼ÕÎé¤Ï¤¤¤¯¤é¤¬ÂÅÅö¤«¤ï¤«¤é¤ºµ¤¤Þ¤º¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢½¦¤ï¤ì¤Æ¤â»ý¤Á¼ç¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤ä¡¢½¦¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Íî¤È¤·Êª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÈÌÌÅÝ¤µ¡É¤ä¡ÈÛ£Ëæ¤µ¡É¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥¤Ê¤¯¤·¤¿¤é¤¹¤°ÅÐÏ¿¡¢½¦¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÅÐÏ¿
¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÍî¤È¤·Êª¡¦½¦¤¤Êª¤Î¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤äÆÃÄ§¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¦½¦¤Ã¤¿¿Í¤òÁÇÁá¤¯¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÆüËÜ½é¤ÎÍî¤È¤·ÊªÀìÍÑ¥¢¥×¥ê
Íî¤È¤·Êª¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥¥¢¥×¥ê¤Ë½¾¤¨¤Ð¼¡¤Î¹ÔÆ°¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤
Ãµ¤·¤¿¤¤Êª¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½¦¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥¢¥×¥ê¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÇºÇ´ó¤ê¤Î¸òÈÖ¤òÂ¨»þ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤Ç¤âºÇÃ»¤ÇÍî¤È¤·Êª¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
4¡¥Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¡Ö¼ÕÎé¡×¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç²ò·è
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤äµ¤¤Þ¤º¤µ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¼ÕÎé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÆ¿Ì¾¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ°Õ¡£
½¦¤Ã¤¿¿Í¡¦¤Ê¤¯¤·¤¿¿ÍÁÐÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¤Î²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÂçÀÚ¤ÊÊª¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áá¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤¤Êý
¡¦½¦¤Ã¤¿Êª¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë»ý¤Á¼ç¤ØÊÖ¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼ÕÎé¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥¹¥Þー¥È¤ËºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤Êý
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤Ï¡¢¥¢¥×¥êµ¡Ç½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°Å¸³«¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤È¤·Êª¤¬¡ÈÉ¬¤º»ý¤Á¼ç¤Î¤â¤È¤ØÌá¤ë¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¸ýÃ£Ìé¼«¿È¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤È·Ð±Ä¤ÎÎ¾Î©¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¹Ö±é¤äÂÐÃÌ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥ê³µÍ×
¥¢¥×¥êÌ¾¡§¥µ¥¬¥·¥Æ -¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ëÍî¤È¤·Êª¥¢¥×¥ê -
ÂÐ±þOS¡§iOS/Android OS
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/¥µ¥¬¥·¥Æ-Íî¤È¤·Êª¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê/id6754750743(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B5%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%83%86-%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97%E7%89%A9%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6754750743)
Android¡§Ç¯Æâ¥ê¥êー¥¹Í½Äê
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¬¥·¥Æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Íî¤È¤·ÊªÈ¯¸«»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡Ö¥µ¥¬¥·¥Æ¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ¸ýÃ£Ìé
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://sagashite.co.jp/
¢¨ µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾/¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¦¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¬¥·¥Æ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£