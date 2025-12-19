恋姫全シリーズ集結！DMM GAMESがおくる最新作『恋姫†大戦』が各PFにて本日より事前登録開始！

写真拡大 (全7枚)

合同会社EXNOA




合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、「恋姫シリーズ」初となる全シリーズ集結の超大作『恋姫†大戦』の事前登録をDMM GAMES/App Store/Google Playにて開始したことをお知らせします。


■事前登録はこちら！


DMM GAMES：https://games.dmm.com/detail/koihimetaisen_3819321


App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6741672573


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.koihimetaisen



■『恋姫†大戦』公式サイト公開！


本サイトでは、本作の世界観を知ることができるストーリーのあらすじや、登場キャラクターの紹介をはじめ、各種事前登録キャンペーン情報を掲載しておりますので、是非チェックしてください！


公式サイト：https://koihime-taisen.games.dmm.com/(https://koihime-taisen.games.dmm.com/)


公式X： https://x.com/koihimetaisen(https://x.com/koihimetaisen)



■『恋姫†大戦』公式YouTube チャンネルがオープン！


本チャンネルでは、『恋姫†大戦』の世界観やキャラクターの魅力をより深く楽しんでいただける映像コンテンツを、今後順次公開してまいります。


『恋姫†大戦』公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCen5R-TR23xvbdoKfUa0Cmw



さらに『恋姫†大戦』アニメーションPV を公開！


「恋姫シリーズ」ファンの方はもちろん、これから『恋姫†大戦』に触れる方にもお楽しみいただける内容となっております。


【恋姫†大戦】- 公式アニメーションPV -：


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zc8I9IeZIL0 ]







■事前登録ガチャ開催！新機能「姫集め」が登場！




事前登録期間中、1日最大10回まで無料で毎日回すことができる事前登録ガチャを開催中です。


ガチャで当選した好きなキャラクターをキープしておくとサービス開始時に入手できるので、事前登録期間中は何度でも挑戦してください！


また、ガチャ回転数に応じた報酬もあるので毎日チャレンジしてみてください！


※事前登録ガチャの実施と個人回転数報酬はDMM版のみです。



■新機能「姫集め」とは？




事前登録ガチャのキープ枠のキャラクターを組み合わせて役を成立させよう！


指定された役に応じてゲーム開始時に豪華な報酬をプレゼント！


さらに「姫集め」と連動したキャンペーンも予定しております。



■事前登録キャンペーン開催！




事前登録者数にあわせて天想石や恋姫ガチャチケット、夢想絵巻ガチャチケットをプレゼント！



期間：2025年12月19日(金)～サービス開始まで



▼報酬内容


・1万人突破　　天想石500個


・3万人突破　　天想石1,000個、夢想絵巻ガチャチケット10枚


・5万人突破　　天想石1,500個、恋姫ガチャチケット5枚


・10万人突破　 天想石2,000個、夢想絵巻ガチャチケット10枚


・15万人突破　 天想石2,500個、恋姫ガチャチケット5枚



■その場で貰えるフォロー＆リポストキャンペーン開催！




『恋姫†大戦』の事前登録開始を記念して、最大10,000円分のえらべるPayが抽選で100名様に当たるキャンペーンを開催いたします。


ぜひこの機会にご参加ください。



期間：2025年12月19日(金) 17:00～2025年12月25日（木）23：59まで


参加方法


1.@koihimetaisen をフォロー


2.該当ポストをリポスト


3.画像をタップで結果を確認



※抽選結果はその場でご確認いただけます。


※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。


※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。


※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。



（https://terms.dmm.com/privacy_games/）


※本キャンペーンに関してのお問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までご連絡ください。


※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。


※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。



■『恋姫†大戦』とは


歴史上でお馴染みの武将たちが美少女になった世界を舞台に繰り広げられるドタバタラブコメディ「恋姫シリーズ」。その鉄板IP「恋姫シリーズ」における初の全シリーズ混載タイトル。


突如として荒廃した異世界に飛ばされた主人公一行。


暗躍する謎の組織から恋姫たちを救い出し、それぞれの元の世界へ無事に帰ることを目指す。



■ゲーム概要


タイトル：『恋姫†大戦』


ジャンル：恋姫競演！戦乱バトルRPG


プラットフォーム： PC（ブラウザ版）／スマートフォン（DMM GAMESストア版）／App Store／Google Play


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記： (C)2025 EXNOA LLC/NEXTON



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。