第25回 Japan Venture Awardsでアイラトが科学技術政策担当大臣賞を受賞！

AI技術による放射線治療計画支援ソフトウェアの開発・事業化を行うアイラト株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：木村 祐利、角谷 倫之）は、2025年12月18日に開催された「第25回 Japan Venture Awards」で科学技術政策担当大臣賞を受賞したのでお知らせします。

「第25回Japan Venture Awards」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、革新的で潜在成長力の高い事業や社会課題解決を目指す事業を行う志の高いスタートアップ起業家や今後の活躍が期待されるベンチャーキャピタリストを表彰するものです。

当社は、がん治療の中でも外科手術や薬物治療と並ぶ三大治療の一つである「放射線治療」に革新をもたらすAI技術による放射線治療計画支援ソフトウェアを開発しています。特に治療に大きく左右する最重要プロセス「治療計画」に着目し、従来 6 時間以上を要していた放射線治療計画作成を AI により約 30 分に短縮し、治療計画の均質化と効率化を実現しました。この技術により、医療従事者の業務負担軽減と治療精度の向上を両立し、がん患者がより早く適切な治療を受けられる環境づくりに貢献します。

代表取締役 角谷 倫之コメント

私たちの挑戦がこのように評価されたことを大変光栄に思います。放射線治療現場の課題をテクノロジーで解決したいという想いから始まった当社の取り組みを高く評価いただきました。今後も臨床現場で本当に役立つ AI 技術の社会実装を通じ、すべてのがん患者が最適な治療を受けられる未来の実現を目指してまいります。

独立行政法人中小企業基盤整備機構について

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。

アイラトについて

日本初の放射線治療AIスタートアップとして、AIを活用した放射線治療計画支援ソフトウェアの開発を行っています。

医療従事者が最適な治療をより迅速に設計できる環境を整え、すべてのがん患者が質の高い治療を受けられる社会の実現を目指しています。

【会社概要】

- 社名：アイラト株式会社- 所在地- - 本社：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1- - 仙台オフィス：宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40 T-Biz- - 東京オフィス：東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー16階- 代表取締役：木村祐利、角谷倫之- 設立：2022年3月- 事業内容：AIを活用した放射線治療計画支援ソフトウェアの開発および提供- URL：https://airato.jp