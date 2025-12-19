大和財託のアドトラックが都内を走行中「だいわじゃなくてやまとだよ」SNS投稿キャンペーンを開催！

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区／大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、2025年12月1日（月）より、当社として初めてとなるアドトラックの運行を東京都内で開始しました。これに合わせ、街でアドトラックを見かけた方に楽しんでいただけるSNS投稿キャンペーン「だいわじゃなくてやまとだよ」を実施し、皆さまとのつながりを深め、認知度の向上を目指します。

■キャンペーン概要

本キャンペーンは、都内で走行する大和財託のアドトラックを見かけた方に写真撮影とSNS投稿を促し、抽選でオリジナルグッズをプレゼントする企画です。「見つけたらラッキー！」という体験を通じて、当社ロゴの浸透と話題化を狙います。

【実施期間】

2025年12月22日（月）～2026年1月31日（土）

【参加方法】

■参加方法A

大和財託のX公式アカウントのキャンペーン投稿を引用リポストし、コメントに「だいわじゃなくてやまとだよ」 を記載してXに投稿してください。

■参加方法B

アドトラックを撮影した写真に、大和財託のX公式アカウントをタグ付けし、お好きな文章を添えてXに投稿してください。

※「だいわじゃなくてやまとだよ」を本文やハッシュタグに入れるのは任意です。

Wチャンス！

AとB両方で投稿すると、当選確率が2倍になります。

【プレゼント内容】

抽選で5名様に大和財託オリジナルタンブラーをプレゼント！当選者には大和財託のX公式アカウントからDMでご連絡します。

■「 だいわじゃなくてやまとだよ 」について

当社の社名「大和財託（やまとざいたく）」は、しばしば「だいわざいたく」と誤読されることがあります。本キャンペーンでは、この“読み間違い”を逆手に取り、親しみやすくユニークなキャンペーン名 「だいわじゃなくてやまとだよ」 を設定しました。このキャンペーンを通じて、正しい読み方を楽しく広めるとともに、SNS上で話題性を高め、認知度の向上を目指します。

■アドトラックのデザインについて

今回のアドトラックは、大和財託のロゴと社名を車体全面に大きく配置し、遠くからでも視認できるインパクトあるデザインを採用しました。ブランドカラーを基調に、当社が掲げる「資産価値共創」という理念を表現するビジュアルを組み込み、街中で一目で「大和財託」と分かる存在感を演出しています。さらに、当社ロゴには漢字表記に加え、読み方がわかるように「YAMATO ZAITAKU」のアルファベット表記を組み合わせ、大和財託の認知をより確実にする工夫を施しました。デザインには当社の世界観を感じられる要素を取り入れ、信頼感と先進性を兼ね備えたイメージを発信します。



当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要



会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：名倉

TEL：050-5536-9317

E-MAIL：info@yamatozaitaku.com