イ・ジュノ、キム・ミンハ主演ドラマ「テプン商事」のポップアップストアが、期間限定で東京・福岡・名古屋・大阪の4都市で開催決定

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX、本社：東京都品川区、代表取締役：孫一亨）と韓国・スタジオドラゴン株式会社は、イ・ジュノ、キム・ミンハが主演を務めるNetflix話題作「テプン商事」のポップアップストアを、東京、福岡、名古屋、大阪の4都市で開催させていただく運びとなりました。

韓国・ソウルで開催され大盛況を博した、Netflix配信中のドラマ「テプン商事」のポップアップストアが、ついに日本初上陸。2026年1月8日(木)より東京・タワーレコード渋谷店を皮切りに、1月24日(土)から福岡・タワーレコード福岡パルコ店、2月13日(金)から愛知・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店、3月6日(金)から大阪・タワーレコードあべのHoop店にて期間限定で開催いたします。

本ポップアップストアでは、ドラマの世界観に没入できる大型ポスター展示をはじめ、劇中に登場した小道具の展示や日本限定の購入特典など、ポップアップストアならではのコンテンツをお楽しみいただけます。今月14日に東京で開催されたドラマファンミーティング「”Typhoon Family” Drama Fan Meeting in TOKYO with LEE JUNHO」の会場で販売されたグッズに加え、アクリルスタンドなどポップアップストア限定グッズ全8種類も新たに登場予定です。

さらに開催期間中、対象商品を5,000円（税込）お買い上げごとに、先着でポップアップストア限定絵柄の「オリジナルチェキ風生写真（全７種）」 をランダムで1枚プレゼントいたします。

スタジオドラゴンが制作したドラマ「テプン商事」は、1997年の通貨危機下で経営難に陥った貿易会社を父親から引き継ぐことになった、自由奔放な主人公カン・テプンが、葛藤を重ねながら新米社長として成長していく姿描いたヒューマンドラマ。経済危機の中でも懸命に生き抜く人々の姿を通して、現代を生きる視聴者に温かな共感と勇気を届け、好評を得ています。主人公カン・テプンを務めるのは、２PMのメンバーであり「キング・ザ・ランド」など数々の人気作で俳優としても活躍するイ・ジュノ。さらに「Pachinko パチンコ」で世界的に注目を集めたキム・ミンハが、激動の時代を支える経理担当オ・ミソン役を演じています。Netflix TUDUMによると、本作は配信開始から4週連続で全世界NetflixグローバルTOP10（非英語シリーズ）入りを果たし、日本をはじめ世界中で高い支持を集めています。

ドラマの感動と温もりを体感できる『テプン商事POP-UP STORE in Japan』に、ぜひご期待ください。

テプン商事POP-UP STORE in Japan開催概要

■開催日程

[東京] 2026年1月8日(木)～2026年1月18日(日)

開催場所：TOWER SPACE SHIBUYA（タワーレコード渋谷店2階）

営業時間：11:00～20:00

[福岡] 2026年1月24日(土)～2026年2月3日(火)

開催場所：TOWER SPACE FUKUOKA（タワーレコード福岡パルコ店内）

営業時間：10:00～20:30

[名古屋] 2026年2月13日(金)～2026年2月23日(月祝)

開催場所：TOWER SPACE NAGOYA（タワーレコード名古屋近鉄パッセ店内）

営業時間：10:00～21:00

[大阪] 2026年3月6日(金)～2026年3月15日(日)

開催場所：TOWER SPACE ABENO（タワーレコードあべのHoop店内）

営業時間：11:00～21:00

詳細はこちら

https://tower.jp/article/news/2025/12/19/p101

※入場無料

※状況により、営業時間が変更となる場合がございます。

■購入特典

開催期間中、5,000円（税込）をお買い上げごとに先着でポップアップストア限定絵柄の「オリジナルチェキ風生写真（全７種）」 をランダムで1枚プレゼントいたします。

※特典は予定数に達し次第、配布終了となります。

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※内容は、状況により予告なく変更となる場合がございます。

■オンライン販売

販売日程：2026年1月8日（木）予定

販売ストア：IMXストア

https://store.brokore.com/

※オンライン販売では、一部お取り扱いの無い商品がございます。

※IMXストアでは一部海外向けの配送を行っております。詳細はIMXストアお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

主催：株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX）、スタジオドラゴン株式会社

運営：タワーレコード株式会社