Z世代・α世代のカリスマが大集結！『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA』12月23日(火) 名古屋・COMTEC PORTBASEにて開催

株式会社CBCテレビ

この度、超十代2025NAGOYA製作委員会（株式会社EBAN / 株式会社CBCテレビ / 株式会社超十代）は、2025年12月23日(火)にCOMTEC PORTBASE（名古屋市港区）にて、『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA』を開催いたします。

今年で2度目となる名古屋開催では、「さぁ、未来を変えようぜ。」をテーマに掲げ、日本の若者の中心である「超十代」メンバーが名古屋に集結します。

MCには大倉士門、山之内すずに加え、友廣南実（CBCアナウンサー）が登場。iLiFE!、XY、Mumeixxら人気アーティストによるライブパフォーマンスのほか、人気ブランドのファッションショー、そして地元・名古屋のCBCテレビ「花咲かタイムズ」とのコラボステージや、「超男子高校生/女子高校生オーディション」など、地域密着かつ熱狂的なコンテンツをお届けします。

■ 開催概要

- イベント名：超十代 -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA- 開催日時：2025年12月23日(火)- - 開場 11:00 / 開演 13:00（予定）- - ※12:25～ オープニングアクト開始- - ※終演 18:40頃予定（フィナーレ）- 会場：COMTEC PORTBASE（コムテック ポートベース）- - 住所：〒455-0848 愛知県名古屋市港区金川町3番5号- 主催：超十代2025NAGOYA製作委員会（株式会社EBAN / 株式会社CBCテレビ / 株式会社超十代）- 公式サイト：https://event.chojudai.com/nagoya