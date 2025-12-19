小林武史、Salyu、スガ シカオ、三浦透子、宮崎朝子(SHISHAMO)、ROTH BART BARONらによるSPライブの映像をFM802/FM COCOLO YouTubeで限定公開スタート！
撮影：山川哲矢
2025年9月23日に、FM802 と FM COCOLO 2局のミュージックステーションで生放送したホリデースペシャルプログラム「Songs in the Air」では、長野県・八ヶ岳高原音楽堂でスペシャルライブを開催し、その模様を生中継しました。楽器や照明に必要な電力はすべてトヨタ自動車の「MIRAI」「CROWN FCEV」が供給し、使用時にCO2を排出しない水素エネルギーが活用されたこの日のステージでは、時代を超えて受け継がれる日本の名曲とともに、地球環境を未来へと繋いでいくためのメッセージが届けられました。
「ap bank」を主宰し、自然エネルギーや環境保全、復興支援活動など様々なプロジェクトを推進してきた音楽プロデューサー・小林武史が、日本のミュージックシーンを支える音楽家たちとオリジナルバンドを編成。Salyu、スガ シカオ、三浦透子、宮崎朝子(SHISHAMO)、ROTH BART BARON ら、日本の音楽カルチャーを担うアーティストたちと共演したこの日のステージは、ラジオを通して大きな反響を呼びました。
FM802とFM COCOLOのYouTubeチャンネルでは、この日のライブ映像の一部を、12月19日(金)18時から3か月間限定公開します。
●出演＝Salyu、スガ シカオ、宮崎朝子(SHISHAMO)、三浦透子、ROTH BART BARON
●SPECIAL BAND＝小林武史(Acoustic Piano、Keyboard)、小倉博和(Guitar)、四家卯大(Cello)、沖 祥子(Violin)、佐藤直子(Percussion)
●開催日時＝2025年9月23日（火・祝）
●会場＝長野県・八ヶ岳高原音楽堂
■ 配信曲
＜FM802 YouTubeチャンネルにて配信 全6曲＞
・曇り夜空は雨の予報 by 宮崎朝子
・真夏の果実（Cover） by 宮崎朝子
・Tomorrow never knows（Cover） by 三浦透子
・私は貴方 by 三浦透子
・Swallowtail Butterfly ～あいのうた～（Cover） by 三浦透子
・回復する傷 by Salyu ＆ ROTH BART BARON
FM802 YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/funky802osaka
＜FM COCOLO YouTubeチャンネルにて配信 全6曲＞
・landmark by Salyu ＆ ROTH BART BARON
・HERO（Cover） by Salyu ＆ ROTH BART BARON
・ファラスティーンの歌（ex.アラベスク） by Salyu, ROTH BART BARON & 三浦透子
・to U by Salyu, ROTH BART BARON & 三浦透子
・Progress by スガ シカオ
・私たちの望むものは（Cover） by スガ シカオ
FM COCOLO YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/FMCOCOLO765
■ 配信期間＝2025年12月19日(金)18:00 ～ 2026年3月18日(水)18:00
■ Songs in the Airライブレポートページ＝https://funky802.com/songsintheair/report.php