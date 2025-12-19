『パンとエスプレッソと × wiggle wiggle』コラボドリップコーヒーが登場！

株式会社ビーエムスマイルジャパン

2025年12月吉日

株式会社ビーエムスマイルジャパン

韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、人気カフェブランド「パンとエスプレッソと」を運営する 株式会社 日と々と（本社：東京都渋谷区） とのコラボレーションによる ドリップコーヒー『Maximal Happiness Blend（マキシマル ハピネス ブレンド）』 を、2025年12月12日（金）より発売いたします。

『Maximal Happiness Blend（ドリップコーヒー）』について

本商品は、パンとエスプレッソとが展開するドリップバッグコーヒーに、wiggle wiggleを象徴する人気モチーフ Smile We Love・Wiggle Bear・Little Play Bunny を取り入れた 限定パッケージのコラボアイテム です。

日々の”気分をゆらす”一杯を、wiggle wiggleらしい遊び心あふれるデザインとともにお届けします。

ギフトや季節のご挨拶にもぴったりで、“ちょっとしたハピネス” を贈ることができるアイテムです。

商品概要

商品名：Maximal Happiness Blend（ドリップコーヒー）

発売日：2025年12月12日（金）

仕様：ドリップバッグコーヒー（1P）

パッケージ：Smile We Love／Wiggle Bear／Little Play Bunny（全3種）

販売場所：

・WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU

・パンとエスプレッソと の一部店舗

ブランド概要

▶ パンとエスプレッソと とは

「パンとエスプレッソと」は、東京・表参道をはじめ全国に展開する人気のベーカリー＆カフェブランドです。看板商品の食パン「ムー」や、丁寧に抽出したエスプレッソメニューなど、

素材と製法にこだわったアイテムを提供し、幅広い世代から支持を集めています。

https://www.bread-espresso.jp/shop/





▶ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、

スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。

2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」も国内外から多くの注目を集めています。

公式オンラインサイト :https://wigglewiggle.jp/





▶ BtoB・コラボをご検討の企業様へ

商品の取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどをご検討の企業様は、ぜひ下記までお問い合わせください。





▶ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

● X：https://x.com/wigglewiggle_jp