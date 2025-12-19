「ABEMA」で配信中の“1,000作品以上”が全話無料で楽しめる特別企画『#2026年に持ち越したくない◯◯』を2025年12月22日（月）より開催決定！

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、2025年12月22日（月）から12月31日（水）までの期間限定で、「ABEMA」で配信中の“1,000作品以上”が全話無料で楽しめる特別企画『#2026年に持ち越したくない◯◯』を開催することを決定いたしました。

今年話題を集めた恋愛リアリティーショー、アニメ、ドラマ、バラエティ、韓国ドラマなど、豊富なジャンルの人気作品を12月22日（月）から12月31日（水）までの期間、『#2026年に持ち越したくない◯◯』と題して、連日無料でお届けいたします。（※リリース下部に配信スケジュールを記載しております）

オリジナル恋愛リアリティーショーでは、女子中高生から絶大な支持を誇り、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちのリアルで等身大な“恋”と“青春”を追いかける『今日、好きになりました。』シリーズの『卒業編2025 in シンガポール』、『夏休み編2025』、『ハロン編』、『チェンマイ編』の計4シリーズが全話無料に。モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No. 1モテ男＆モテ女を決定する『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』、結婚を前提に交際している8組のカップルが結婚資金1,000万円をかけて過酷なミッションに挑戦する婚前合宿サバイバル番組『ウェディングウォーズ』など、今年新たに配信された番組も全話無料配信いたします。

アニメも見逃せない怒涛のラインナップに。第3期およびシリーズ初の劇場版の制作も決定し、さらなる盛り上がりを見せているTVアニメ『薬屋のひとりごと』をはじめ、『チ。 ―地球の運動について― 』『【推しの子】』『ダンダダン』『チェンソーマン』など、今年の話題作10作品を順次無料配信いたします。

オリジナルドラマは、アジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門において、日本のメディアとして初めて最優秀賞を受賞した福原遥主演の『透明なわたしたち』を含めた7作品が無料に。成宮寛貴の8年ぶりの俳優復帰作となった『死ぬほど愛して』や、のんが初のダークヒーローを演じた『MISS KING / ミス・キング』、芸能界の裏側を舞台にスキャンダルの裏側や芸能界の深い闇に切り込んでいく、柴咲コウ主演のサスペンスドラマ『スキャンダルイブ』など、話題を集めた作品の数々をぜひこの機会にご覧ください。

韓国ドラマは、ABEMAで配信されている韓国ドラマの2025年視聴数ランキングで1位を獲得した、韓国の上位1%の学生が集まる名門女子校を舞台に“競争”に溺れる少女たちを描く衝撃の学園ミステリー『善意の競争』をはじめ、Wanna One出身のファン・ミンヒョン演じる高校生が最悪の問題児ばかりが集まる学校で“スタディーグループ”を結成するコミカルアクション学園ドラマ『スタディーグループ』（ABEMAで独占配信中）、『輝くウォーターメロン～僕らをつなぐ恋うた～』、『元敬（ウォンギョン）～欲望の王妃～』、『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』など、豊富なラインナップが700作品以上全話無料に。

オリジナルバラエティでは、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4人が、"愛"をテーマに人間の"欲望"をあぶり出し、つい覗き見したくなる"瞬間"にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメント・バラエティー『愛のハイエナ』の人気看板企画「山本裕典、ホストになる。」シリーズから、Season1の「山本裕典、ホストになる。」、Season2の「山本裕典、ホストになる。～大阪編～」が全話無料に。さらに千鳥がMCを務める『チャンスの時間』では今年放送され話題となった『アンジャッシュ渡部が5年前のあの謝罪会見をやり直す!?』など厳選した作品を無料配信いたします。

2025年中に見逃したあの作品、SNSで話題だったあの作品、ずっと気になっていたあの作品まで…たくさんの“観たい”を、2026年に持ち越さず一気に楽しめるラインナップとなっています。年末年始の特別な時間、ぜひこの機会にお楽しみください。

▼注目のラインナップ（一部抜粋）

※配信内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ オリジナル恋愛リアリティショー

＜12月22日から25日まで全話無料＞

・『今日、好きになりました。チェンマイ編』

https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s750

・『シャッフルアイランド Season6』

https://abema.tv/video/title/90-1887?s=90-1887_s60

・『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』

https://abema.tv/video/title/90-2021

＜12月26日から28日まで全話無料＞

・『今日、好きになりました。卒業編2025 in シンガポール』

https://abema.tv/video/title/90-1965?s=90-1965_s690

・『今日、好きになりました。夏休み編2025』

https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s730

・『さよならプロポーズ via スペイン』

https://abema.tv/video/title/90-1303?s=90-1303_s4

＜12月29日から31日まで全話無料＞

・『今日、好きになりました。ハロン編』

https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s720

・『ガールオアレディ シーズン2』

https://abema.tv/video/title/90-1849?s=90-1849_s2

・『ウェディングウォーズ』

https://abema.tv/video/title/90-2030?s=90-2030_s1

■ アニメ

＜人気作品を無料配信＞

12月22日（月）『チェンソーマン』

https://abema.tv/video/title/536-3

12月23日（火）『チ。 ―地球の運動について― 』

https://abema.tv/video/title/568-32

12月24日（水）

『呪術廻戦』

https://abema.tv/video/title/536-1

『劇場版 呪術廻戦 0』

https://abema.tv/video/title/536-4

12月25日（木）『【推しの子】』

https://abema.tv/video/title/25-240

12月26日（金）『光が死んだ夏』

https://abema.tv/video/title/218-757

12月27日（土）『タコピーの原罪』

https://abema.tv/video/title/19-266

12月28日（日）『ダンダダン』

https://abema.tv/video/title/593-10

12月29日（月）TVアニメ『薬屋のひとりごと』

https://abema.tv/video/title/19-174

12月30日（火）『葬送のフリーレン』

https://abema.tv/video/title/19-171

12月31日（水）『怪獣８号』

https://abema.tv/video/title/19-190

■ オリジナルバラエティ

＜12月22日から28日まで以下作品が無料＞

・『チャンスの時間』

#329：アンジャッシュ渡部が5年前のあの謝罪会見をやり直す!?

https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p329

#320：オンカジ自粛芸人にノブが質問攻め！&福留光帆に「脱ぎの子？」発言で好感度急降下！

https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p320

#331：ブチギレ過ぎて磁場が狂う!?永野vsアンジャ渡部に新風がキレ散らかしSP

https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p331

・『愛のハイエナ』

Season1 山本ホスト歌舞伎町編

https://abema.tv/video/title/90-1833?s=90-1833_s1&eg=90-1833_eg25(https://abema.tv/video/title/90-1833?s=90-1833_s1&eg=90-1833_eg25)

Season2 山本ホスト大阪編

https://abema.tv/video/title/90-1833?s=90-1833_s2&eg=90-1833_eg30(https://abema.tv/video/title/90-1833?s=90-1833_s2&eg=90-1833_eg30)

・『しくじり先生 俺みたいになるな!!』

#290:【蒼井そら】絶大な人気の裏で撮影ボイコット&共演NG!!フォロワー2000万人アジアの女神がしくじり初告白!!業界を目指す女性へ授ける教訓とは【前編】

https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p327

#288:【岸谷蘭丸】幼/小/中/高/高/大/大と7回受験した蘭丸先生が教える"正しい学校選び"とは?!【前編】

https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p325

#260:【コロチキ】あれから5年...ナダル大困惑!!西野の肉体改造でコンビ間に亀裂が!!これからのコロチキを考える【前編】

https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p296

■オリジナルドラマ

＜12月22日から31日まで全話無料＞

・『透明なわたしたち』

https://abema.tv/video/title/90-2002

・『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』

https://abema.tv/video/title/90-2007

・『わかっていても the shapes of love』

https://abema.tv/video/title/342-7

・『警視庁麻薬取締課 MOGURA』

https://abema.tv/video/title/90-2004

・『死ぬほど愛して』

https://abema.tv/video/title/90-2024

＜12月22日から、2026年1月7日まで全話無料＞

・『MISS KING / ミス・キング』

https://abema.tv/video/title/90-2038

・『スキャンダルイブ』

https://abema.tv/video/title/90-2042

■ 韓国ドラマ

＜人気作品を無料配信＞

・『善意の競争』

https://abema.tv/video/title/462-88

・『【日本初・独占配信】ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ』

https://abema.tv/video/title/193-387

・『【日本初・独占配信】スタディーグループ』

https://abema.tv/video/title/504-63

・『輝くウォーターメロン～僕らをつなぐ恋うた～』

https://abema.tv/video/title/353-5

・『元敬（ウォンギョン）～欲望の王妃～』（12月22日より再入荷、無料配信開始）

https://abema.tv/video/title/472-224

・『ペントハウス』

https://abema.tv/video/title/472-126

・『復讐代行人～模範タクシー～』

https://abema.tv/video/title/472-129

・『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』

https://abema.tv/video/title/504-56

・『【日韓同時・独占配信】Bitch X Rich 2』

https://abema.tv/video/title/663-45

・『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』

https://abema.tv/video/title/472-227

▼年末年始も豊富なラインナップを無料でお届け！

この他、12月26日（金）午後7時からは、アニメSPECIALチャンネルにおいて国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を開催し、その模様を「アニメSPECIALチャンネル」において無料生放送いたします。

（https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/CP44UEx7vcPBps）

そして大晦日は、午後1時からさいたまスーパーアリーナにて開催する『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』を「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継。RIZIN旗揚げ10周年を締めくくる今大会では、フェザー級、ライト級、女子スーパーアトム級、バンタム級、フライ級による “5大タイトルマッチ” が実現。年末らしい豪華なラインナップが続々と発表されております。

（配信チケット購入ページ：https://abema.tv/live-event/c2532fff-d946-4387-857a-668992fa3b56）

さらに同日午後1時15分からABEMA SPECIALチャンネルにて『第9回 ももいろ歌合戦』を無料生中継いたします。国民的人気アイドルグループ・ももいろクローバーZとさまざまなアーティストたちが大集結。過去最長となる「“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー」など、ここでしか見られない特別パフォーマンスをお届けいたします。

（https://abema.tv/video/title/351-9）

そして、2026年4月に「ABEMA」は開局10周年を迎えます。2026年も引き続き、スポーツのほか、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、緊急速報をはじめとした24時間放送のニュース、アニメなど、多彩な番組を取り揃え、エンターテインメントの力で皆様の日々の生活を少しでもより良くすることを目指し、コンテンツ拡充や利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）