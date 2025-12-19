マッチングアプリで「会えない男性」をゼロに。恋愛のプロ監修の写真撮影サービス『モテスナップ』提供開始。

株式会社HATSUHARU

株式会社HATSUHARU（本社：大阪府大阪市、代表：粟田誠斗）は、マッチングアプリで「会えない」「デートにつながらない」と悩む20～40代男性向けに、恋愛のプロが監修するマッチングアプリ特化の写真撮影サービス『モテスナップ』を、2025年11月24日より提供開始いたします。

（サービスHP：https://mote-snap.com/）

『モテスナップ』は、写真家ではなく「恋愛教育の専門家」が監修する、“マッチング率を最大化するための写真”に特化した撮影サービスです。単なる「綺麗な写真」ではなく、“実際に会える”写真を提供し、出会いの質と量を劇的に改善します。

背景：マッチングアプリで「会えない男性」が増えている

マッチングアプリは利用者が急増し、出会いのインフラとなりつつあります。

しかし同時に、

・写真の見せ方が分からない

・マッチしない

・マッチしても会えない

・デートにつながらない

と悩む男性が急増しています。

実際、同社が運営する恋愛サポートサービス「魅力の大学」の恋愛相談窓口には「他社の写真撮影サービスを使ったが会えなかった」という声が多数寄せられていました。

多くの写真サービスは「綺麗な写真」を提供しますが、恋愛心理に基づいた “女性に好印象を与える写り方・服装・ポージング・構図” を設計していません。

その結果、“綺麗だけど、恋人候補にはならない写真”になり、マッチングにつながらないケースが多発しています。そこで、恋愛教育の専門である「魅力の大学」が監修し、「会える写真」に徹底特化した撮影サービス『モテスナップ』 を開発しました。

『モテスナップ』とは

“可愛い彼女ができる写真”を提供する、マッチングアプリ専門の写真撮影ブランドです。

▼主なターゲット

・マッチングアプリで会えずに悩む20～40代男性

・マッチングしない、出会えない

・「どうせ俺に恋愛は無理だ」と諦めかけている

そんな男性に、“会える写真”という武器を提供します。

■サービスの特徴（他社との圧倒的な違い）

１. 恋愛のプロが監修した「会える写真」を提供

写真家ではなく、累計6000名以上の受講生をサポートし、彼女を作らせてきた恋愛教育サービス『魅力の大学』 が設計。

進化心理学・骨格や構図・実際の受講生データを元に「女性に魅力的に見える見せ方」を科学的に構築しています。

・骨格診断から角度を設計

・女性が “異性として” の魅力を感じる構図

・表情・姿勢指導

・マッチしやすいロケーション選定

・加工しすぎない自然なレタッチ

「綺麗な写真」ではなく、“会える確率を最大化する写真” に徹底特化しています。

２. 撮影で終わらない。“出会いまで”伴走する

通常の写真サービスは「撮って終わり」ですが、モテスナップは違います。

・ファッション提案

・美容室紹介

・プロフィール文添削

・サブ写真選定

・ショッピング同行

・アプリ運用指導

・成功しやすいメッセージ例

・デートにつながる運用マニュアル

撮影から出会い・行動までフルサポートするブランドです。

３. カメラマンは“恋愛×印象形成”の専門研修を習得

採用するのは、モニター撮影で「マッチング率20%以上」を達成した人だけ、という厳しい登壇基準を設けています。

カメラマン全員が以下の専門研修を受講しています。

・骨格診断

・画角設計

・色彩

・ポージング

・進化心理学

・女性心理、女性本能

・マッチングアプリの仕組み

副業カメラマンや、フォトグラファーではなく、“恋愛・女性心理を理解した専門家” が撮影を行う点が最大の特徴です。

■サービス内容・料金（税込）

▼通常料金：15,000円

・ファッション提案（LINE）

・美容室紹介

・写真撮影

・ 写真加工（2枚）

・アプリ運用マニュアル

▼オプション

・プロフィール文添削：2,300円

・サブ写真選定：1,500円

・ショッピング同行：4,500円

・アプリ運用指導：4,500円

■撮影対応エリア

▶現在：東京／大阪／福岡

▶今後拡大予定：北海道・仙台・名古屋・広島 ほか

撮影場所は、女性の反応が最も良いカフェ・屋外・公園などをカメラマンが最適化して選定します。

■テストユーザー199名の実績データ（アンケート結果）

※アンケート回答者ベース

・写真に満足した：95%

・友人に勧めたい：91%

・また利用したい：91%

・いいね・マッチ数が増えた：95%

“撮った瞬間からマッチが増える”という声が多数寄せられています。

■監修：恋愛サポートサービス「魅力の大学」

・オンラインコース受講生：6,561名

・個別指導コース受講生：418名

・半年以内の恋愛成就率：93%（2025年10月個別指導コース卒業生実績）

・恋愛支援歴：7年以上

※2025年10月末時点

魅力の大学は、株式会社HATSUHARUが運営する、男性向けの恋愛婚活サポートサービスです。

これまで多くの男性をサポートし、恋愛経験が全く無い男性でも素敵な彼女を作り、幸せな関係を作ることが出来ています。

このノウハウをすべて凝縮し、写真という“第一印象の武器”として体系化したのが『モテスナップ』です。

■ブランド名の由来

モテスナップは「魅力的な人を日本中に生み出す」 という株式会社HATSUHARUのミッションを元に誕生しました。

写真を撮るだけではなく、

・自分の魅力に気づく

・魅力的な女性と出会える

・向上心が芽生える

・人生が前向きになる

という“モテる未来”を提供するブランドでありたい、という願いが込められています。

■今後の展開

こども家庭庁の調査では、既婚者の56.8％が「配偶者とマッチングアプリで出会った」もしくは「アプリを利用したことがある」。また未婚者の31.5％が利用経験ありなど、マッチングアプリは、恋愛結婚のツールとして一般的になっています。

同時に、未婚者の結婚ハードルとして「そもそも出会いの場所・機会がない（29.3pt）」「恋愛の仕方がわからない(23.0pt)」といった課題があります。

（こども家庭庁：令和6年度 「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf)」 令和6年11月ウェブアンケート調査最終報告サマリ）

日本の若者世代に、

・出会いのきっかけ

・恋愛を楽しむスキル

・異性との関係を作るスキル

を提供していくことで、婚姻率向上や出生率向上に貢献し、より魅力的な日本を作っていきたいと考えています。

そのキッカケとなるサービスとして、日本全国へのサービス展開や、カメラマンのさらなる技術向上を積極的に行っていきます。

■会社概要会社名：株式会社HATSUHARU

所在地：大阪府大阪市北区豊崎7-2-4

代表者：粟田誠斗

事業内容：恋愛婚活サポートサービス／コミュニティ運営／撮影サービス等

会社HP：https://hatsuharuinc.com/

サービスHP：https://mote-snap.com/

問い合わせ：info@hatsuharuinc.com