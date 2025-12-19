『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』第1巻 2026年2月20日に発売決定！ 初回出荷分にはゲームで使えるアイテムコードが封入

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、全世界200万DLを突破した3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』初のコミカライズとなる『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』コミックス第1巻を2026年2月20日に発売することをお知らせいたします。

さらに、初回出荷限定として『Wizardry Variants Daphne』のゲーム内アイテムがもらえる特典コードの封入が決定いたしました。

『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』第1巻 刊行情報

3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』初の公式コミカライズ、『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』コミックス第1巻の発売が決定いたしました。

初回出荷分には、第1巻に登場する冒険者が排出対象となるゲーム内アイテム【名もなき最後の遺骸】が手に入る特典コードを封入いたします。お早めにご予約ください。

《2026年2月20日（金）発売》

『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～1』

漫画／藤澤紀幸 脚本／浜村俊基

原作／ドリコム

定価／792円（本体720円＋税）

判型／B6判

レーベル／DREコミックス 発行／ドリコム

『奈落』の呪いに立ち向かう新たな冒険譚、開幕――。

100年に一度、世界を蝕む呪われた迷宮『奈落』。

その最奥に君臨する大異形・ヘルムートに、国王が囚われたという報せが届く。

王国は深い絶望に包まれ、誰もがその終わりを予感した。

そんな中、ただひとりの男が、静かにギルド酒場へやってくる。彼の名はアレン。

己の存在を刻むため、そして世界に溢れ出した絶望に抗うため、彼は『奈落』の深淵へと挑む。

これは、『はじまりの奈落』で紡がれる、新たな冒険者の物語。

▼ご予約はこちら

https://drecom-media.jp/drecomics/product/173

◆特典内容◆

【名もなき最後の遺骸】特典コード

特典コード有効期間:2026年2月20日~2027年2月19日

◎対象キャラクター

▼伝説の冒険者（提供割合：10%）

デボラ、アリス、ラナヴィーユ、リンネ

▼一般の冒険者（提供割合：87.5%）

エリゼ、ジャン、ヴァルドル、マリアンヌ、ヤルミル

▼名もなき冒険者（提供割合：2.5%）

名もなき人間女僧侶

＜特典コードに関する注意事項＞

※特典コードは 1 ユーザーアカウントにつき、使用上限 1 つまでとなります。

※特典は紙書籍の初回出荷分、また電子ストアではBOOK☆WALKER限定となります。

※１冊につき特典１コードが封入されています。

※なくなり次第終了となります。

※特典コードは「Wizardry Variants Daphne 公式ショップ」にログインの上、特典コードを入力してください。

※特典コードの入力は1回限りとなります。

※特典コードは、必ず半角英数で入力してください。

※特典コードで提供されるアイテムの内容や仕様は、予告なしに変更される可能性があります。

※対象ゲームのサービス変更や終了により、事前予告なく特典コードの受付が終了する可能性があります。

※特典コードの再発行は行っておりません。

※特典コードの、譲渡・換金・転売・オークションへの出品は禁止しております。

※特典コードは、理由のいかんを問わず、返品・換金・払い戻し等については一切応じられません。

※特典コードの使用に伴う通信費（パケット通信料を含む）は、お客様のご負担となります。

※お問い合わせは公式サイトをご利用ください。

『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.

■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A

■公式ショップ

https://webstore.wizardry.info/

DREコミックスとは

ドリコムが贈るコミックレーベル。アニメ化も発表された本格ダークファンタジー『ブレイド&バスタード』や『99回断罪されたループ令嬢ですが今世は「超絶愛されモード」ですって!?』をはじめ、『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』など、ジャンルに縛られない幅広い作品をコミカライズ作品としてとしてリリース。

◆DREコミックス：https://drecom-media.jp/drecomics

「Wizardry（ウィザードリィ）」とは

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。

当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコムについて

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/