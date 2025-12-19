真っ白な雪の中に、淡いピンク。冬のスイーツかき氷！

九州製氷株式会社ラ・ネージュ・ブランシュ ～ホワイトチョコ＆ラズベリー～Snow Berry Charlotte（スノー・ベリー・シャルロット）

九州製氷株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役: 藤林 秀基)が運営する、かき氷専門店

「おいしい氷屋 天神南店」では、新作冬季限定メニュー

「ラ・ネージュ・ブランシュ ～ホワイトチョコ＆ラズベリー～」 を発売いたしました。

さらに、クリスマスまでの期間限定で、ミシュラン監修の特別メニュー

「スノー・ベリー・シャルロット」 も数量限定でご提供中です。

■ ラ・ネージュ・ブランシュ ～ホワイトチョコ＆ラズベリー～

雪のようにやさしい白いかき氷が印象的な、冬限定の新作メニュー！

ホワイトチョコソースをベースに、スプーンを入れると

ラズベリーヨーグルトの淡いピンクがふんわりと広がり

見た目の変化も楽しめる一杯に仕上げました。

中には、ホワイトチョコムース、ホイップ、いちごを丁寧に重ね

甘さと酸味のバランスにこだわった、最後まで心地よく味わえる一杯に。

トップには、ふんわり軽いホワイトチョコエスプーマをたっぷりとあしらい

シンプルな佇まいの中に、味わいの広がりと奥行きを詰め込みました。

■ スノー・ベリー・シャルロット（数量限定）

さらに、12月25日までの期間限定で、ミシュランガイド掲載店が運営する

パティスリー・ジョルジュマルソー監修の「スノー・ベリー・シャルロット」

も引き続きご提供中です！

雪のようにふわりと削られた純氷を、ビスキュイ・キュイエールで包み込み、

上品な特製クリームの上に、色鮮やかなベリーを重ねました。

ナイフを入れて切り分けて楽しむ、まるでケーキのようなかき氷は、

「これ、本当にかき氷？」と驚かれること間違いなしの一品です！

「かき氷は夏のもの」というイメージを超えて

今の季節だからこそ出会える味わいと楽しみ方を！

冬だけの特別なかき氷体験を、ぜひお楽しみください！

〈注意事項〉

※予約は受け付けておりません。

※店舗の状況や機器のメンテナンスにより、提供できない場合がございます。

※告知内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

※画像はイメージです。

「おいしい氷屋」について

1946年創業の九州製氷株式会社が、長年に亘って培った「氷づくり」に対する技術や想いを、直接消費者の皆様に届けたいという思いから、2016年に開業した「かき氷専門店」です。

提供するかき氷には、72時間かけてゆっくり凍らせ、空気やミネラル成分（カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなど）を取り除く作業を何度も繰り返した、純度99.9％の「純氷」を使用しています。その手間ひまかけて作り上げた純氷を、ふわふわ、とろけるような食感になるよう、適切な温度管理、削り方を研究し、おいしいかき氷に仕上げました。

純氷は、食材の個性をごまかしなく映し出す素材です。

その純粋な魅力を最大限に引き出せるようこれからも技を磨き、旬の果物や地元の食材を活かした「驚きと感動のかき氷」を提供し続けたいと考えております。

【店舗概要】

店舗名：おいしい氷屋 天神南店

店舗所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル1階

営業時間：ホームページをご確認ください。

URL：https://oishiikoori.com/

Instagram：https://instagram.com/oishiikoori/

【会社概要】

会社名：九州製氷株式会社

代表者：代表取締役 藤林 秀基

本社所在地：〒810-0075 福岡市中央区港1丁目7番2号

URL：https://kyuhyo.co.jp/

TEL：092-721-1843

受付時間： 8：00～12：00, 13：00～16：45