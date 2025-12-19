真っ白な雪の中に、淡いピンク。冬のスイーツかき氷！

九州製氷株式会社

ラ・ネージュ・ブランシュ ～ホワイトチョコ＆ラズベリー～

Snow Berry Charlotte（スノー・ベリー・シャルロット）

九州製氷株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役: 藤林 秀基)が運営する、かき氷専門店


「おいしい氷屋 天神南店」では、新作冬季限定メニュー


「ラ・ネージュ・ブランシュ ～ホワイトチョコ＆ラズベリー～」 を発売いたしました。


さらに、クリスマスまでの期間限定で、ミシュラン監修の特別メニュー


「スノー・ベリー・シャルロット」 も数量限定でご提供中です。



■ ラ・ネージュ・ブランシュ ～ホワイトチョコ＆ラズベリー～


雪のようにやさしい白いかき氷が印象的な、冬限定の新作メニュー！


ホワイトチョコソースをベースに、スプーンを入れると


ラズベリーヨーグルトの淡いピンクがふんわりと広がり


見た目の変化も楽しめる一杯に仕上げました。


中には、ホワイトチョコムース、ホイップ、いちごを丁寧に重ね


甘さと酸味のバランスにこだわった、最後まで心地よく味わえる一杯に。


トップには、ふんわり軽いホワイトチョコエスプーマをたっぷりとあしらい


シンプルな佇まいの中に、味わいの広がりと奥行きを詰め込みました。



■ スノー・ベリー・シャルロット（数量限定）


さらに、12月25日までの期間限定で、ミシュランガイド掲載店が運営する


パティスリー・ジョルジュマルソー監修の「スノー・ベリー・シャルロット」


も引き続きご提供中です！


雪のようにふわりと削られた純氷を、ビスキュイ・キュイエールで包み込み、


上品な特製クリームの上に、色鮮やかなベリーを重ねました。


ナイフを入れて切り分けて楽しむ、まるでケーキのようなかき氷は、


「これ、本当にかき氷？」と驚かれること間違いなしの一品です！



「かき氷は夏のもの」というイメージを超えて


今の季節だからこそ出会える味わいと楽しみ方を！


冬だけの特別なかき氷体験を、ぜひお楽しみください！



〈注意事項〉


※予約は受け付けておりません。


※店舗の状況や機器のメンテナンスにより、提供できない場合がございます。


※告知内容は予告なく変更・終了する場合がございます。


※画像はイメージです。



「おいしい氷屋」について


　1946年創業の九州製氷株式会社が、長年に亘って培った「氷づくり」に対する技術や想いを、直接消費者の皆様に届けたいという思いから、2016年に開業した「かき氷専門店」です。


　提供するかき氷には、72時間かけてゆっくり凍らせ、空気やミネラル成分（カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなど）を取り除く作業を何度も繰り返した、純度99.9％の「純氷」を使用しています。その手間ひまかけて作り上げた純氷を、ふわふわ、とろけるような食感になるよう、適切な温度管理、削り方を研究し、おいしいかき氷に仕上げました。


　純氷は、食材の個性をごまかしなく映し出す素材です。


その純粋な魅力を最大限に引き出せるようこれからも技を磨き、旬の果物や地元の食材を活かした「驚きと感動のかき氷」を提供し続けたいと考えております。



【店舗概要】


店舗名：おいしい氷屋 天神南店


店舗所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル1階


営業時間：ホームページをご確認ください。


URL：https://oishiikoori.com/


Instagram：https://instagram.com/oishiikoori/



【会社概要】


会社名：九州製氷株式会社


代表者：代表取締役 藤林 秀基


本社所在地：〒810-0075 福岡市中央区港1丁目7番2号


URL：https://kyuhyo.co.jp/


TEL：092-721-1843


受付時間： 8：00～12：00, 13：00～16：45