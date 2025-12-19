KUMATOYS日本にて『スルタンのゲーム』第三弾「スルタンの一日」シリーズ新商品の予約販売が開始！

KUMATOYS株式会社

KUMATOYS株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：千秋真一）は、同社が展開する自社ブランド「KUMAGUZI（クマグジ）」より、中国のインディーゲームスタジオ「Double Cross」の正式ライセンスを受けた『スルタンのゲーム』第三弾「スルタンの一日」シリーズの新規描き下ろし商品を日本国内にて予約販売することが開始いたしました。

■販売概要

タイトル：『スルタンのゲーム』第三弾「スルタンの一日」シリーズ新規描き下ろし商品の日本予約販売

予約受付期間：2025年12月19日12:00（金）～2026年2026年1月5日（月)

発売時期：2026年5月予定

(発送時期は輸送状況により、お届けが早まる場合や遅延する場合がございます。)

予約場所：

ACGXStore：https://acgxstore.com/

アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/(https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0)

ほか、各通販サイトにて同時展開予定。

今回お届けするのは、KUMATOYS自社ブランド「KUMAGUZI」より『スルタンのゲーム』の第三弾「スルタンの一日」シリーズ新規描き下ろし商品です！いよいよ、皆様をスルタンの一日へご招待！スルタンの日常をテーマにした新商品の販売に加え、ACGXStoreで購入特典もご用意しております。

『スルタンのゲーム』 ファンの皆様にお楽しみいただける商品となっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

―――――――――――――――

【予約販売商品情報】

第三弾商品：

✧トレーディング：

▼スルタンのゲーム 第三弾 トレーディングぬいぐるみバッジ（全6種）

単品1,540円（税込）/BOX9,240円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼スルタンのゲーム 第三弾 スルタンの一日シリーズ ちびキャラトレーディング缶バッジ（全5種）

単品550円（税込）/BOX2,750円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼スルタンのゲーム 第三弾 スルタンの一日シリーズ ちびキャラトレーディングアクリルチャーム（全5種）

単品660円（税込）/BOX3,350円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

✧オープン：

▼スルタンのゲーム 第三弾 スルタンの一日シリーズ ちびキャラアクリルスタンド 全5種

価格：各1,320円（税込）

▼スルタンのゲーム 第三弾 スルタンの一日シリーズ くるくる回るアクリルスタンド 全1種

価格：1,430円（税込）

▼スルタンのゲーム 第三弾 ポストカード 8枚セット

価格：1,980円（税込）

▼スルタンのゲーム 第三弾 メタルバッジ 全3種

価格：各\1,650円（税込）

※こちらの商品は輸入品の為、商品の入荷遅延や不良に伴い発売延期や発売中止となる可能性が高い商品となります。また、出荷数が少量の場合、注文先着順のご提供となります。

※本商品は中国市場で展開された商品のため、パッケージなどは全て中国語表記となります。中国語表記を理由とした交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※海外輸入商品のため、多少の箱潰れが発生する可能性がございます。パッケージの交換はできかねますこと、ご了承ください。また、返品や美品との交換は原則承っておりません。お買い求めの際はあらかじめご了承ください。

―――――――――――――――

【購入特典】

第三弾商品を1回のご注文で2,280円（税込）お買い上げごとに、第三弾特典【チェキ風カード（全5種）】をランダムに1枚プレゼントいたします。

第三弾商品を1回のご注文で2,880円（税込）お買い上げごとに、第三弾特典【クリアカード マイアイデア】を1枚プレゼントいたします。

※特典はACGXSTOREにてご購入した場合お渡しとなります。

※特典は無くなり次第終了となります。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※特典の内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※1回のご注文で、送料を除く対象金額ごとに特典のお渡しとなります。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

―――――――――――――――

■ スルタンのゲーム(Sultan's Game)について

Double Crossスタジオが開発し、2P Gamesがパブリッシングを担当する、ストーリー重視のカードサバイバルRPG『スルタンのゲーム』は、Steamにおいて販売からわずか48時間で販売本数10万本を突破した作品です。

■KUMATOYS株式会社について

KUMATOYS株式会社は、日本の人気IPやアニメ関連グッズを、中国市場を中心としたアジア圏へ展開することを専門とする企業です。

日本国内のIPホルダー様およびメーカー様と連携し、現地のECプラットフォーム、実店舗、イベントを通じて、日本発コンテンツの魅力を広く発信。アジア市場における日本コンテンツの橋渡し役として、確かな実績を重ねてまいりました。

■中国市場における主な実績

2020年～2024年：Taobao二次元カテゴリ売上ランキング1位を継続獲得

SNS（Weibo・Rednote）における累計フォロワー数220万人以上

2025年6月末時点で中国国内に30の実店舗を展開

今後もKUMATOYSは、日中両国のキャラクターカルチャーをつなぐ架け橋として、コンテンツの新たな可能性を形にし、ファンの皆様へ新しい価値をお届けしてまいります。

ぜひ今後の“サードプレイス”構想KUMA LANDの展開にご注目ください。

【公式サイト】https://www.kumatoys.tokyo

【お問合せ】info@kumatoys.tokyo