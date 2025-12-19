Fusicが提供する「360（さんろくまる）」が、「ITトレンド 年間ランキング2025」人事評価システム・ニューフェイス部門で第1位を獲得

株式会社Fusic

株式会社Ｆｕｓｉｃ（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：納富貞嘉）は、当社が提供する360度フィードバックサービス「360（さんろくまる）」が、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」における年間ランキング2025（人事評価システム・ニューフェイス部門）にて第1位を獲得いたしましたので、お知らせいたします。

ITトレンド 年間ランキング2025での受賞について

2025年、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド 年間ランキング2025」。 最も支持されたIT製品はどの製品か、各カテゴリー別に紹介しています。

※ランキング結果は2025年1月1日～11月30日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。

https://it-trend.jp/merit_rating?sort=ranking

この度、当社が提供する360度フィードバックサービス「360（さんろくまる）」が、同ランキングの人事評価システム・ニューフェイス部門にて第1位を獲得しました。

詳細については、こちら(https://it-trend.jp/award/2025/merit_rating?viewport=pc&annual_ranking_type=23&page_type=new_face)をご参照ください。

360度フィードバックサービス「360（さんろくまる）」について

「360（さんろくまる）」は、上司・同僚・部下など多面的な視点からのフィードバックを通じて、社員一人ひとりの“気づき”と“変化”を促すツールです。15年以上の提供実績の中で、業種・業界・組織規模問わずご支援させていただいています。シンプルで使いやすい設計と、現場に寄り添う運用サポートが高く評価されています。

「360（さんろくまる）」サービスサイト：https://360do.jp/

株式会社Fusicについて

株式会社Fusicは、クラウド・AIを軸に多様なIT技術を組み合わせ、お客さまの課題解決に貢献しています。宇宙関連企業に向けた開発支援など、宇宙ビジネスにも注力。ブランドスローガンに「OSEKKAI×TECHNOLOGY」を掲げ、お客さまのご要望に向き合い、伴走しながら、期待を超える価値をお届けすることを大切にしています。

https://fusic.co.jp/