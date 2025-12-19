元AKB48″石田晴香″新アイドルプロジェクト発足

株式会社アドコミット

株式会社アドコミット(代表取締役：梅本晋也)が運営する女性アイドル事業「PLUM JAPAN」は新女性アイドルグループ「unFinale Tokyo」を制作することになりました。また新グループ「unFinale Tokyo」のプレイングプロデューサーに元AKB48で株式会社ホリプロ所属の「石田晴香」が就任いたします。

新グループ「unFinale Tokyo」発足に際して、オーディションプロジェクトも本日2025年12月19日より開催いたします。 新グループ「unFinale Tokyo」の初期メンバーの募集だけでなく、「PLUM JAPAN」所属グループ「虹色の飛行少女」「alma」「LOVEME」「NiLUNLOCK」の新加入のメンバーを募集する大型オーディションプロジェクト「project TOKYO」を発足いたします。

オーディションコンセプトは「なりたい"自分"になる」とし、オーディション参加者が理想とするアイドル像に合ったグループを見つけてもらえるようなプロジェクトになります。





【オーデションプロジェク概要】

株式会社アドコミット(PLUM JAPAN)新プロジェクト発足。

大型アイドルオーディションプロジェクト「project TOKYO」。

石田晴香プレイングプロデューサーに就任。

新グループ「unFinale Tokyo」誕生へ。

PLUM JAPAN所属「虹色の飛行少女」「alma」「LOVEME」「 NiLUNLOCK」の新メンバーを募集します。

「なりたい”自分”になる」をコンセプトにアイドルオーディションを開催します。



【応募期間】

2025年12月19日(金)～2026年1月18日(日)



【応募条件】

・満15歳～満32歳の心身共に健康な女性

・音楽や歌が好きでレッスンやステージに本気で取り組める方

・合格後に都内での活動及びレッスン開始が可能な方(地方の方でも構いません。)

・芸能事務所に所属していない方

・2次審査後、関東近郊にて行われる合宿審査に参加可能な方

※芸能事務所、ライバー事務所、インフルエンサー事務所などに所属している方はメンバー選出後、

「アイドル活動」に関しては、株式会社アドコミット（PLUM JAPAN）の管轄において活動できる

方は応募可能とします。所属されている事務所様、若しくはマネジメントご担当者様のご理解が得

られない場合は今回のオーディションにはご参加いただけない場合がございますので、予めご了承

のほど宜しくお願い致します。詳しい業務委託諸条件は選出後に決定させて頂きます。参加後に許

可が取れてないことが分かった場合、ご本人都合で辞退して頂く場合もございます。

※未成年の方は保護者の同意が必要となります

※こちらのオーディションは「合格者該当なし」の可能性がございます。

【募集フォーム】

https://utaten.com/lp/audition/plumjapan_idol_2025/index.html