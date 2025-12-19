AGA治療の専門情報サイト「日本メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア」を公開
このたび、弊社はAGA治療に関する専門情報サイト「日本メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア(https://skillup-mt.jp/aga/)」を公開いたしました。
本メディアでは、オンライン診療にフォーカスし、AGA治療薬の違い、期待できる効果、初心者向けのAGAクリニック選びなど、AGA治療の検討に必要な情報をわかりやすく発信していきます。
https://skillup-mt.jp/aga/
サイトオープンの背景と狙い
弊社ではこれまで、オンライン診療を中心にAGA治療とED治療の情報発信を行ってまいりました。
一方で、近しい領域であるがゆえに読者にとって情報が分かりにくくなる場面もあり、より理解しやすい導線・構成で情報提供するため、AGA領域に特化した専門サイトとして独立し、「日本メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア」を公開いたしました。
【掲載している具体的なコンテンツ例】
- AGA治療薬はどれがおすすめ？種類や効果・副作用について解説！(https://skillup-mt.jp/aga/4219/)
AGA治療薬の主要4種類について解説するとともに、作用や効果・副作用をわかりやすく整理しています。これらの情報を通じて、AGA治療を検討する際に必要な基礎知識を得られるような情報提供を行っています。
医師監修体制について
当サイトのAGA（薄毛治療）に関する記事の一部は、医師による監修を受けています。医師監修記事には、記事内に監修者名を明記しています。
さらに、監修にご協力いただいている医師をご紹介するページも公開し、情報の根拠や監修体制がユーザーに伝わる設計を整えました。
【監修医紹介ページURL】https://skillup-mt.jp/aga/supervisor/
※監修は、掲載内容の妥当性や表現の適切性に関する確認を目的としており、個別の診断・治療を行うものではありません。
ターゲットユーザー
本メディアは、以下のような方々を対象としています。
- AGA治療に興味があるが、具体的な内容がわからない方
- どの薬が自分に合うのか悩んでいる方
- どのクリニック（オンライン診療）を選ぶべきか迷っている方
今後の展望
今後もAGA治療に関する正確かつわかりやすい情報を継続的に発信してまいります。ユーザーが自身の悩みに合った治療選択ができるよう、簡易的なチェックツールの開発や、メディアとしての信頼性・利便性の向上に努めてまいります。
■ 会社概要
社名： 株式会社マーサリー
URL：https://marsary.co.jp/
代表取締役： 長友佑樹
設立：2012年6月
所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-11-4 5階
事業内容：
- WEBサイト制作・システム開発事業
- マーケティング支援・コンサルティング事業
- メディア運営・インターネット広告事業
- セミナー企画・コミュニティ運営事業
【弊社運営メディア】
日本メディカルスキルアップのAGAオンライン診療メディア(https://skillup-mt.jp/aga/)
〈主要記事〉
AGA治療薬はどれがおすすめ(https://skillup-mt.jp/aga/4219/)？種類や効果・副作用について解説！
〈監修医師一覧〉
監修医師のプロフィール(https://skillup-mt.jp/aga/supervisor/)