ツエーゲン金沢 | クラブ創設20周年をみんなで盛り上げよう！クラウドファンディング実施のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

ツエーゲン金沢は、来年クラブ創設20周年という節目を迎えるにあたり「クラブ創設20周年クラウドファンディング」を実施いたします。

この20年を振り返れば、JFL昇格やJ3優勝、新スタジアム完成など華々しい記憶もあれば、J3降格や新型コロナウィルス蔓延による無観客試合など、悔しく歯痒い思いをした瞬間もありました。

本当に様々なことがあった20年でしたが、サポーター・地域の皆様に支えられ、無事20周年を迎えられることを心より感謝申し上げます。

この特別な20周年を皆様と一緒に迎え、つくっていきたい。そこで、この度のクラウドファンディングに挑戦することといたしました。

皆様の応援ひとつひとつが、これからのツエーゲン金沢をつくる支えになります。

目標金額 / 支援の使い道

目標金額：2,000万円

皆様からいただいた資金をもとに、J1クラブを金沢ゴーゴーカレースタジアムに招いたスペシャルマッチを実施したいと思います。ツエーゲン金沢にとってJ1を目指す上で、クラブの成長と挑戦を象徴する特別な一戦であり、ファンの皆さまにとっても忘れられない体験となるはずです。

クラウドファンディングの支援により、試合演出の強化や来場者への記念グッズ配布、特別席の設置など、より多くの方に感動を届ける準備が可能になります。

20年の軌跡を、未来へつなぐ一冊。

ツエーゲン金沢が、地域の皆さまと共に歩んだ20年。歓喜の瞬間も、悔しさに涙した日も、すべてがクラブの歴史であり、金沢の誇りです。今回のクラウドファンディングでは、クラブ創設20周年を記念して、この誇りをまとめた公式記念誌を制作します。

選手・スタッフ・サポーターの声、試合の記録、街とともに育ったクラブの物語を一冊に凝縮し、未来へと受け継ぐ「証」として残します。

しかし、この記念誌はクラブだけでは完成できません。

皆さまのご支援があってこそ、20年の歩みを形にし、次の世代へ届けることができます。

ご支援いただいた方には、記念誌をお届けするだけでなく、誌面に「サポーターの名前」を刻む特別企画もご用意しました。

あなたの想いが、クラブの歴史の一部として永遠に残ります。ツエーゲン金沢の20年を共に振り返り、未来へとつなぐ一冊を。ぜひ、この挑戦にご参加ください。

そのほか、クラブ創設20周年を盛り上げるための企画・演出など、以下のものに活用させていただきます。

- J1クラブとのスペシャルマッチ開催費：開催費、試合演出、記念セレモニーの準備等- 記念グッズの制作費：支援者限定アイテムや来場者向け記念品のデザイン・製造・発送

返礼品紹介

今回の創設20周年クラウドファンディングでは、特別なリターンをご用意いたしました。限定商品やグッズをはじめ多くの返礼品をご用意しております。そのうち一部をご紹介させていただきます。

20周年記念誌

2006年、クラブ創設からの20年間を1冊に綴ります。

創設期やOB選手のインタビューなど、歴史を手元に残しておくための1冊。

◾︎価格：6,000円(税込)

20周年グッズセット

20周年ユニフォームと同じゴールドワッペンを使用したhummelコラボポロシャツと、20周年ユニフォームのデザインを踏襲したhummelコラボタオルマフラー、さらに記念誌付き。

◾︎価格：16,000円(税込)

ミドルサイズぬいぐるみ

ツエーゲン金沢の人気者たち「ゲンゾー」「ナンシー」「ゲンゾイヤー」「ヤサガラス」が、座高40cm程度の大きさになったぬいぐるみが登場！

家や車に、ホームゲームやアウェイ遠征にも一緒に連れて行こう！

◾︎価格：30,000円(税込)

20周年記念ユニフォーム

20周年ユニフォームの前面に全選手サイン入り。

さらに特別カラーのシルバーで好きな番号とネームを入れてお届けします。

20周年の記念に、特別仕様の1枚を家や会社などにぜひ飾ってください！

◾︎価格：50,000円(税込)

ツエーゲンベストイレブンユニフォーム

2025年11月16日まで実施されたスペシャルファン投票企画「ツエーゲン金沢ベストウォーズ」にて、見事ベストイレブンに選ばれた11名と監督1名からデザインが選べます。

20周年ユニフォームの背面に当時のプレー写真がプリントされた特別仕様です。

◾︎価格：50,000円(税込)

実施概要

◾︎サイト

みんなでつくる COREZO FAMILY FUNDING(https://shopping.corezo.co.jp/familyfunding/list.php)

◾︎期間

2025年12月19日(金)18:00～2026年2月15日(日)23:59



◾︎返礼品追加予定日

1. 第一弾：今回の第一弾の発表では、27種類の返礼品を用意しました。

2. 第二弾：2026年1月下旬ごろ追加予定 ※J1クラブとの対戦概要が確定後、記念マッチの招待券や体験などを盛り込んだ返礼品を発表予定です。

◾︎形式

All-in形式：目標金額の達成の有無に関わらず、集まった支援金を受け取ることができる形式です。集まった支援総額に応じて、チーム強化費に活用させていただきます。