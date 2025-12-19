【MALBON GOLF】MIYASHITA PARK POP-UP限定商品を追加受注決定！

株式会社 フラッグ

東京・MIYASHITA PARKにて開催中の「MALBON（マルボン）」POP-UPストアにおいて、会場限定商品が販売開始から2日間で完売となり、多くの反響を受け追加販売の実施が決定いたしました。

今回の追加販売では、新規カラーを含む限定アイテムを展開。

MALBONならではのゴルフカルチャーとファッション性を融合させたラインナップとなっています。

追加販売アイテム・スケジュール

■ 12月20日（土）より 受注販売開始（お届け：1月下旬頃予定）

フーディー（DOVE GRAY）

クルーネックスウェット（HEATHER GRAY）

キャップ（BLACK）

■ 12月27日（土）より 販売開始

Tシャツ（FOREST GREEN）

Tシャツ（NAVY）

※いずれのアイテムも数量限定での展開となります。

東京初となるMALBONのPOP-UPは、MIYASHITA PARKという立地ならではのカルチャー性と親和性の高い企画として、多くの来店客から支持を集めています。

完売後もお問い合わせが相次いだことから実現した今回の追加販売は、会期中最後のチャンスとなります。

MALBON MIYASHITA PARK POP-UP STORE

会期：開催中 ～ 2026年1月5日（月）

※1月1日（木）は休業

会場：MIYASHITA PARK NORTH１F POP-UPストア

数量限定のため、気になるアイテムはお早めに店頭にてご確認ください。