「農業体験イベント・レンコン掘り体験」を開催。9カ国の外国人が参加、日本文化の魅力を体感！

株式会社オークハウス

■多国籍・多世代が参加する“オークハウスらしさ”あふれるイベント



本イベントはコロナ禍が明けた2023年以降、今回で5回目を迎え、オークハウスの企画の中でも人気が高く、多くの参加者で賑わいました。

イベントには、ドイツ、イタリア、台湾、インド、フィリピン、オーストラリア、ウクライナ、ベトナム、日本と9か国からの外国人が参加しました。20代後半から40代まで幅広い年齢層の人々が集まり、まさに年齢や国籍に関係なく、誰でも楽しめるオープンで国際色豊かな交流イベントとなりました。





参加者の背景も多様で日本語学校や大学通う留学生（約30％）を中心に、ワーキングホリデー保持者、技術・人文知識・国際業務（技人国）ビザの人などさまざまな目的で来日した人々が集結。日頃は異なる環境で生活するメンバーが、一つの体験を通して自然に交流を深められるのは、オークハウスのイベントならではの魅力です。





■“初めて掘れた！”と歓声があがる、大興奮の農業体験

参加者は泥の中に入り、地元の農家の方にレンコンの探し方、掘り方を教わりながら一つ一つ掘り出しました。泥の抵抗を感じながら慎重に手を伸ばし、レンコンが姿を現した瞬間には、「やった！取れた！」「こんなに大きいの掘れたの初めて！」と笑顔と歓声が広がりました。





特に大学からの交換留学生たちは、体験後にスタッフへ駆け寄り、「日本で体験した中で一番楽しい文化体験でした。参加できて本当にラッキーです！」と興奮気味に話す場面もあり、イベントの満足度の高さがうかがえました。





当農業体験イベントは、千葉県多古町の協力により実現しました。多古町のみなさんとは、田植え、稲刈りなどでもご協力いただいており、今回は初頭の風物詩であるレンコン掘りを体験させていただきました。このほか、地元の方が主催する収穫祭で地元民との交流や、みかん狩り体験など、地域と触れ合いながら日本の風土を楽しむ一日となりました。収穫したレンコンは各自持ち帰り、家で自由に調理して味わえる点も好評です。





■ オークハウスに広がる国際コミュニティ





オークハウスは創業1992年の外国人向けの賃貸住宅のサービス会社で、主に大型のシェアハウスを運営中です。管理戸数約5,000部屋のうち日本人は30%、残りは101か国以上からの外国人で構成さて、毎日彼らは多様な文化が自然と交差する国際的なコミュニティでシェア生活を送っています。





弊社は入居者同士のつながりを深めるため、年間300回を超える交流を開催しています。こうしたイベントを通じて、様々な国籍の人々が自然と出会い、新たな交流が生まれています。





また、入居者自身がイベントを企画できる環境も特徴で、コミュニティが生活の一部として根付いています。「住むことを楽しむ」という理念のもと、オークハウスは今後も多文化が交わる豊かな暮らしの場を提供し続けてまいります。





■イベント概要

・イベント名： 農業体験イベント／レンコン堀り体験

・日程： 2025年11月30日（日）

・時間： 8:15～16:00

・会場： レンコン掘り会場

・参加人数： 13名（定員）





■オークハウスとは

OAKHOUSEは来日した外国人向けのハウジングサービスを30年以上提供。敷金なし、礼金なし、連帯保証人なし、更新料なし、全部屋家具付、1ヶ月からの入居契約可能、クレジットカードでの家賃支払がOKで、問い合わせから契約まで中国語、英語による対応あり。首都圏・京都・神戸など特に外国人の長期滞在ニーズの高い地域で営業中。入居者交流を重視したコミュニティ運営の定評が高く、年間300回を超えるパーティやイベントを企画開催。Co-livingの醍醐味を普段から多国籍な環境で経験できます。会社モットーは「住むことを楽しむ」。