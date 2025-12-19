『ドルフィンウェーブ』『閃乱カグラ』コラボ開催！雪不帰がコラボガチャに登場！

株式会社マーベラス

株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦 徹朗/所在地：東京都品川区）は、爽快ジェットバトルゲーム『ドルフィンウェーブ』(以下：ドルウェブ)について、本日12月19日(金) に「閃乱カグラ」コラボを開催いたします。

記念PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9zH_lhLxY5s ]

◇「閃乱カグラコラボドルフィンフェスUNISONガチャ」開催！

▼「UR 雪不帰（黒水着バニー)」

▼「UR 雪泉（白水着バニー)」

▼「UR 水浴びバニーの集う夜」

12/19(金)より「閃乱カグラコラボドルフィンフェスUNISONガチャ」を開催いたします！

今回のガチャでは新衣装の「UR雪不帰（黒水着バニー）」と「UR雪泉（白水着バニー) 」、そしてコラボ限定メモリーが登場！

■開催期間およびガチャpt交換期間

2025/12/19(金)メンテナンス終了後 ～ 2026/1/9(金)13：59まで

※「UR雪不帰（黒水着バニー)」「UR雪泉（白水着バニー)」及びコラボ限定のメモリーは閃乱カグラコラボドルフィンフェスUNISONガチャ限定で登場します。

※ドルフィン「雪不帰」は「閃乱カグラコラボドルフィンフェスUNISONガチャ」で登場する「UR 雪不帰（黒水着バニー）」を入手することでプロフィールに追加されます

※期間は予告なく変更する場合があります。

◇シナリオイベント「シノビ再来！冬の訪れと雪の絆」開催！

シナリオイベント「シノビ再来！冬の訪れと雪の絆」を開催いたします。イベントをクリアしてイベント専用アイテムを集めるとイベントBOXガチャを回す事ができコラボ限定SSRドルフィン強化素材やドルフィン育成素材等、様々なアイテムが獲得出来ます。またコラボミッションではコラボ限定ドルフィン「雪泉(月閃忍装束)」が入手できます！

■開催期間及び交換期間

2025/12/19（金）メンテナンス終了後 ～ 2026/1/9（金）13：59まで

◇コラボ記念ラッピングが登場！

閃乱カグラコラボ開催を記念してコラボ記念のラッピングが登場いたします！ミッションをクリアして新マシンラッピング「黒氷雪華」を手に入れよう！

■開催期間

2025/12/19（月）メンテナンス終了後 ～ 2026/1/9（金）13：59まで

◇1日1回無料10連コラボガチャ開催！

閃乱カグラコラボ開催を記念して「1日1回無料10連コラボガチャ」を開催いたします！「1日1回無料10連コラボガチャ」ではURカグラコラボドルフィンやメモリーが登場します！毎日ガチャを引いて、カグラコラボドルフィンやメモリーをGETしよう！

■開催期間

2025/12/19（金）メンテナンス終了後～ 2025/12/31（水）3：59まで

◇コラボ記念ログインボーナス開催！

閃乱カグラコラボ開催を記念して、コラボ記念ログインボーナスを開催いたします！コラボ記念ログインボーナスでは毎日マリンストーンを100個獲得出来ます。毎日ログインして、マリンストーンをGETしよう！

■開催期間

2025/12/20（土）4:00～ 2025/12/31（水）3：59まで

===================================================

■App Store(iOS版)URL

https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351

■Google Play(Android版)URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin

■DMM GAMES版URL

https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp

====================================================

タイトル：ドルフィンウェーブ（#ドルウェブ）

配信日：配信中

ジャンル：爽快ジェットバトル

対応 OS：iOS / Android / Windows11（64bit）

企画：HONEY∞PARADE GAMES

開発：バレット

キャラクターデザイン：たくじ

権利表記:(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

公式サイト：https://www.hpgames.jp/dolphin-wave/