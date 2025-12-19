【動画公開】若月佑美さんがレンタルバイクでカワサキのイベントに初参加！

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、俳優・若月佑美さんが11月30日、静岡県・ボートレース浜名湖で開催された「カワサキコーヒーブレイクミーティング in 静岡」にカワサキプラザのレンタルバイクサービスを利用し、「W230」で参加した様子を収めた動画を、カワサキ公式YouTubeチャンネルに公開しました。

若月さんは今年、普通二輪免許を取得し、カワサキのELIMINATOR PLAZA EDITIONでモーターサイクルライフをスタート。今回はレンタルバイクを活用してイベントに初参加し、参加者との交流や会場の熱気を体感しました。

公開中の動画では、若月さんの率直な感想や、レンタルバイクで楽しむイベントの魅力、そしてカワサキならではのバイク文化をご覧いただけます。

ぜひ、カワサキ公式YouTubeチャンネルでご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/846_1_9d57cf594d2ca0a5f77877189f5d16d9.jpg?v=202512190622 ]

▽若月 佑美氏プロフィール▽

2011年から乃木坂46で1期生として活動し、2018年11月にグループを卒業。その後は女優・モデルとして活動の場を移し、ドラマでは『今日から俺は！！』（日本テレビ）などに出演。映画でも『桜のような僕の恋人』など、出演作多数。

また、二科展にて通算9回入選し、2022年は初の特選入賞するなど、アートにも才能を発揮している。

2025年2月、普通二輪免許を取得し、モーターサイクルに関する活動も始めた。

・前回のJapan Mobility Show 2025 カワサキブースレポート動画はこちら

https://youtu.be/uCu10Py2mvw

・カワサキコーヒーブレイクミーティング

「カワサキコーヒーブレイクミーティング」は1998年から続くカワサキ伝統のイベントです。

休日の朝はバイク仲間と集まり、コーヒー片手に語り合う――そんな気軽さがコンセプト。ツーリングの目的地にするもよし、ふらっと立ち寄るもよし。自由なスタイルで楽しめる場として、多くのライダーに親しまれています。

・W230（2026年モデル）

キャンディパーシモンレッド × エボニーメタリックマットダークグリーン × エボニー

1965年に登場した「650-W1」から始まり、 2025年に60周年を迎えたWブランド。「W230」は、Wブランドとして生まれた250ccクラスの新しいレトロスポーツモデルです。Wならではの古き佳き時代をイメージしたトラディショナルなスタイリングと、鼓動感のある味わい深い乗り味を継承しながら、扱いやすい軽量な車体と低いシート高を併せ持つ「W230」は、幅広いライダーに、気軽で楽しいモーターサイクルライフを提供します。

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X：https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook：https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube：https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram：https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/

LINE：https://lin.ee/W4VsNNe