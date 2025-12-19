A BATHING APE(R)︎ × PAGANI
A BATHING APE(R)（ア ベイシング エイプ(R)︎以下、BAPE(R)︎）は、「BAPE(R)︎ x PAGANI」を発表します。
本コレクションは、日本のストリートカルチャーとイタリアが誇る自動車技術の卓越性が融合した、画期的なコラボレーションです。
注目アイテムには、上質なレーヨン素材を使用した「シャーク フーディー」がラインアップ。
パガーニを象徴するネイビーとグレーの2色展開で、SOLID CAMOパターンを採用しています。
同シリーズには、セットアップで着用可能なボトムスをはじめ、イタリアのナショナルカラーにインスパイアされたCAMOをあしらったAPE HEAD Tシャツ、ダウンベスト、さらにパガーニ創業者オラチオ・パガーニ氏をフィーチャーした特別仕様のBABY MILO(R) Tシャツも登場。
グリーンとレッドのツートーンジッパーや、シルバーのメタルパーツなど、細部にまでこだわったプレミアムなディテールがコレクション全体を格上げします。
さらに、ABC CAMO グレーを採用した特別仕様の「BAPE STA(TM) ICON」スニーカーと、同デザインのアクセサリーがラインアップを完成させます。
本コレクションは 2025年12月22日 (月) よりBAPE.COM WEB STORE にて数量限定で発売予定です。
PRODUCTS
CAMO APE HEAD RELAXED FIT TEE
COLOR: WHITE
\14,300- (税込)
CAMO APE HEAD RELAXED FIT TEE
COLOR: NAVY
\14,300- (税込)
BABY MILO(R)︎ RELAXED FIT TEE
COLOR: WHITE
\14,300- (税込)
BABY MILO(R)︎ RELAXED FIT TEE
COLOR: BLACK
\14,300- (税込)
SOLID CAMO RELAXED FIT SHARK FULL ZIP HOODIE
COLOR: NAVY
\49,500- (税込)
OLID CAMO RELAXED FIT SHARK FULL ZIP HOODIE
COLOR: GRAY
\49,500- (税込)
SOLID CAMO LOGO DOWN VEST
COLOR: NAVY
\51,700- (税込)
SOLID CAMO LOGO DOWN VEST
COLOR: GRAY
\51,700- (税込)
LOGO NYLON CAP
COLOR: NAVY
\14,300- (税込)
LOGO NYLON CAP
COLOR: GRAY
\14,300- (税込)
LOGO BEANIE
COLOR: NAVY
\12,100- (税込)
LOGO BEANIE
COLOR: GRAY
\12,100- (税込)
BAPE STA(TM)︎ ICON
COLOR: GRAY
\36,300- (税込)
CAMO KEYCHAIN
COLOR: MULTI
\5,500- (税込)
About A BATHING APE(R)（BAPE(R)） / アベイシングエイプ(R)（ベイプ(R)）
東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R)︎カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン＆キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。
