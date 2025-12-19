日帰りツアー「初詣と美味満喫！大御神社参拝と宮崎グルメを楽しむ新春の旅（大分駅発着）」を発売中！

写真拡大 (全5枚)

九州旅客鉄道株式会社


　JR九州では、大御神社参拝と宮崎グルメを楽しむ日帰り旅を発売中です。
　本ツアーでは、「日向のお伊勢さま」と呼ばれる大御神社での参拝、太平洋を望む馬ヶ背、美々津の歴史ある町並みを訪れます。昼食には、鮎の塩焼きや旬のヒラメのお刺身、さらにレタス巻きなどの宮崎グルメをご堪能いただけます。道の駅日向でご利用いただける1,000円分のお買物券付き！
　是非この機会に、歴史ある神社で新年の願いを込め、自然と文化にふれる一日をお楽しみください。皆さまのお申し込みをお待ちしております。


〇　ツアー概要

（１） ツアー名称：初詣と美味満喫！大御神社参拝と宮崎グルメを楽しむ新春の旅（大分駅発着）


（２）出発日：2026年１月10日(土)　日帰り


（３）最少催行人員：18名


（４）発着駅：大分駅


（５）旅行代金：大人　12,800円、こども（小学生） 8,800円


　　※当ツアーは宮崎県観光協会の助成を受けて企画実施いたします。


　　※幼児（小学生未満）でJR・バスの座席および食事が必要な場合は、こども旅行代金が必要です。


　　※こども旅行代金の昼食は、お子様ランチとなります。


（６）行程：




〇　ツアーのポイント

・宮崎県北部に位置する日向市には、壮大な自然や歴史を体感できるスポットがあふれています。


　大御神社や馬ケ背で壮大な自然を体験し、美々津重要伝統的建造物群保存地区では、江戸時代から


　続く日向の歴史をお楽しみいただけます。



・ご昼食会場「あゆの是則」では、代表料理の鮎の塩焼きや、旬のヒラメのお刺身をご堪能


　いただけます。（こども旅行代金：お子様ランチ）



・道の駅日向でご利用いただけるお買物券（1,000円分）付き！（お一人様につき１枚／幼児除く）








〇　予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）


JTB-BÓKUN予約サイト


https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1120270



※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。


※当ご案内からの旅行のお申込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認ください


〇　ツアーに関するお問い合わせ先

ＪＲ九州トラベルデスク　TEL：092-482-1489　


営業時間　9:30～12:30、13:30～16:00　※土日祝日休業


※当ご案内からのお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。