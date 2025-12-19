和菓子専科・明日香野が創業50周年記念パーティーで行われたプレゼンテーション「3つの遺伝子、4つの力」を公開
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。
季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび『明日香野』の継続的な事業活動が本年度で50年を迎えました。それを記念し、明日香野は2025年11月1日からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
このたび明日香野は、2025年12月19日に当社公式ホームページ内の「明日香野創業50周年記念ページ」にて、スペシャルムービー「3つの遺伝子、4つの力」を公開いたしました。
2025年11月7日の「明日香野創業50周年記念パーティー」にて行われた、当社代表取締役社長・此下竜矢によるプレゼンテーションのすべてをご覧いただくことができます。ぜひご視聴ください。
■明日香野公式ホームページ内「明日香野創業50周年記念ページ」
https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
「明日香野創業50周年記念ページ」では、11月7日に開催した「明日香野創業50周年記念パーティー」の様子や、11月8日に開催した「従業員懇親会（西日本）」、12月13日に開催した「従業員懇親会（東日本）」の様子なども公開しております。ページ内の【イベントレポート】の項目をご覧ください。
■11月7日の記念パーティーで示された「明日香野のこれから」
2025年11月7日に開催された「明日香野創業50周年記念パーティー」では、取引先企業やグループ会社の約100名が出席。此下代表はプレゼンテーションで、時代の変化に合わせて対応する柔軟さ、新たな挑戦を続けるチャレンジ精神といった、明日香野の「3つの遺伝子」「4つの力」に言及しました。
和菓子を機械で大量生産してスーパー様で消費者にお届けする「産業革命遺伝子」。消費者の皆様に毎日お届けし、毎日喜んでいただけるための「お得感遺伝子」。スーパーマーケット和菓子の競合各社が消費者とコミュニケーションするための広告等をあまり行っていない中、ラジオやテレビ広告を積極的に取り込むことで長年のヒット作「元祖透明わらび餅」「あんこ餅」などを生み出した「コミュニケーション遺伝子」。この操業以来の遺伝子をしっかりと引き継いで守り続けることを強調。
さらに、財務の安定化、多様な働き方とリクルート力、国籍を問わない人材登用力、リアルとSNSを横断する共創コミュニケーション力といった「4つの力」を提示し、社会課題に対応しながら次の50年を歩むビジョンを示しました。
11月7日のパーティーで未来像を描き、11月8日・12月13日の懇親会で社員全員がその一歩を祝った50周年。創業から受け継がれてきた「遺伝子」と、改革によって磨かれた「力」。その両輪が、次の50年を駆け抜ける原動力になると、ビジョンを共有することができました。
今後も記念年を盛り上げるイベントを開催いたしていきます。公式サイトやSNS、ニュースリリースで随時ご案内してまいりますので、ぜひとも『明日香野』の創業50周年にご期待ください。
