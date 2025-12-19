日本の重建設機械市場：調査レポート、需要、市場規模、開発動向、メーカー別シェア、成長、トレンド、将来展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「日本の重建設機械市場：タイプ別（土木・建設機械、マテリアルハンドリング機器、重建設車両、その他〈クレーン、掘削機、ドーザー〉）、エンドユーザー別（石油・ガス産業、建設産業、軍事、鉱業、農業・林業、その他）、用途別（採掘・掘削、土工、輸送、吊り上げ、マテリアルハンドリング、その他）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本の重建設機械市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本の重建設機械市場概要
日本の重建設機械とは、国内におけるインフラ整備、鉱業、産業建設プロジェクトに用いられる大型かつ高性能な機械を指す。これには、掘削機、ブルドーザー、ホイールローダー、クレーン、ダンプトラック、道路建設機械などが含まれる。日本は、高度なエンジニアリング、オートメーション、精密技術に支えられ、重建設機械製造分野における世界的リーダーである。同市場は、インフラ近代化、都市再開発、防災・減災型建設、公共事業への継続的な投資から恩恵を受けている。さらに、スマートコンストラクション技術、省燃費エンジン、電動またはハイブリッド機器の採用が、生産性、安全性、持続可能性の向上に寄与しており、日本の重建設機械分野の安定的な成長を後押ししている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の重建設機械市場規模は2025年に63億米ドルを創出したことが確認されている。さらに、同市場は2035年末までに79億米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本の重建設機械市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率約4.1%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の重建設機械市場分析によれば、効率的な建設作業に対する需要の高まり、オートメーションおよび機械分野における技術進歩、インフラ開発および都市化の進展、ならびに技術革新と自動化を背景として、日本の重建設機械市場規模は拡大すると見込まれている。日本の重建設機械市場における主要企業としては、コマツ、クボタ、日立建機、住友建機、タダノ、コベルコ建機、三菱重工業、ヤンマー、IHI、諸岡などが挙げられる。
目次
● 日本の重建設機械市場の市場規模、成長分析、および各地域における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本の重建設機械市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、エンドユーザー別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の重建設機械市場のセグメンテーション
● タイプ別：
土木・建設機械、マテリアルハンドリング機器、重建設車両、その他（クレーン、掘削機、ドーザー）
● エンドユーザー別：
石油・ガス産業、建設産業、軍事、鉱業、農業・林業、その他
● 用途別：
採掘・掘削、土工、輸送、吊り上げ、マテリアルハンドリング、その他
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
