電気自動車用バッテリーリサイクル市場の規模、シェア分析、成長動向および主要メーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「電気自動車用バッテリーリサイクル市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場スコープは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うための内容となっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
電気自動車用バッテリーリサイクルの世界市場規模は、2024年に95億米ドル。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率26.1%で拡大し、2035年末には703億米ドルの価値を超える見込みです。
市場概要
電気自動車（EV）用バッテリーリサイクル市場は、EVに使用される使用済みおよび製造工程で発生するリチウムイオン電池スクラップの回収、処理、有価材料の回収に焦点を当てています。リサイクルにより、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、銅といった重要金属を回収でき、原材料採掘への依存を低減し、バッテリーの循環型経済を支援します。世界的にEVの普及が加速する中、バッテリーリサイクルは持続可能なモビリティおよびエネルギー安全保障政策の戦略的要素となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/338
市場規模およびシェア
世界のEV用バッテリーリサイクル市場は数十億米ドル規模と評価されており、初期世代のEVバッテリーが寿命を迎え、製造スクラップ量が増加するにつれて、今後10年間で非常に高い年平均成長率（CAGR）が見込まれています。アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本におけるEV製造の強さを背景に、現在最大の市場シェアを占めています。欧州は、厳格なリサイクル規制と電動モビリティに関する野心的な目標により、急速にシェアを拡大しています。北米はEV普及の進展と国内リサイクルインフラへの投資拡大に支えられ、これに続いています。EV乗用車で広く使用されていることから、リチウムイオン電池のリサイクルが市場の大半の収益を占めています。
主要成長要因
EV普及の急速な拡大：電気自動車、電気バス、電動商用車の販売増加により、将来的にリサイクルを必要とする使用済みバッテリー量が大幅に増加しています。
重要原材料のサプライチェーン安全保障：リサイクルは、コバルトやリチウムなど地政学的リスクを伴う輸入原材料への依存を低減します。
厳格な環境規制：各国政府は、生産者責任延長（EPR）政策やEVバッテリーの義務的リサイクル目標を導入しています。
回収金属の経済的価値：バッテリー用金属の価格高騰および変動性により、リサイクルはますます魅力的なビジネスとなっています。
リサイクル技術の進歩：湿式製錬（ハイドロメタラジー）やダイレクトリサイクル技術の改良により、回収率向上と環境負荷低減が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337523&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
電池化学系別：リチウムイオン電池（NMC、LFP、NCA）、鉛蓄電池、その他。EV市場での普及により、リチウムイオン電池が主流となっています。
リサイクル工程別：乾式製錬、湿式製錬、ダイレクトリサイクル。高い回収率と低排出を背景に、湿式製錬プロセスが注目されています。
電気自動車用バッテリーリサイクルの世界市場規模は、2024年に95億米ドル。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率26.1%で拡大し、2035年末には703億米ドルの価値を超える見込みです。
市場概要
電気自動車（EV）用バッテリーリサイクル市場は、EVに使用される使用済みおよび製造工程で発生するリチウムイオン電池スクラップの回収、処理、有価材料の回収に焦点を当てています。リサイクルにより、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、銅といった重要金属を回収でき、原材料採掘への依存を低減し、バッテリーの循環型経済を支援します。世界的にEVの普及が加速する中、バッテリーリサイクルは持続可能なモビリティおよびエネルギー安全保障政策の戦略的要素となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/338
市場規模およびシェア
世界のEV用バッテリーリサイクル市場は数十億米ドル規模と評価されており、初期世代のEVバッテリーが寿命を迎え、製造スクラップ量が増加するにつれて、今後10年間で非常に高い年平均成長率（CAGR）が見込まれています。アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本におけるEV製造の強さを背景に、現在最大の市場シェアを占めています。欧州は、厳格なリサイクル規制と電動モビリティに関する野心的な目標により、急速にシェアを拡大しています。北米はEV普及の進展と国内リサイクルインフラへの投資拡大に支えられ、これに続いています。EV乗用車で広く使用されていることから、リチウムイオン電池のリサイクルが市場の大半の収益を占めています。
主要成長要因
EV普及の急速な拡大：電気自動車、電気バス、電動商用車の販売増加により、将来的にリサイクルを必要とする使用済みバッテリー量が大幅に増加しています。
重要原材料のサプライチェーン安全保障：リサイクルは、コバルトやリチウムなど地政学的リスクを伴う輸入原材料への依存を低減します。
厳格な環境規制：各国政府は、生産者責任延長（EPR）政策やEVバッテリーの義務的リサイクル目標を導入しています。
回収金属の経済的価値：バッテリー用金属の価格高騰および変動性により、リサイクルはますます魅力的なビジネスとなっています。
リサイクル技術の進歩：湿式製錬（ハイドロメタラジー）やダイレクトリサイクル技術の改良により、回収率向上と環境負荷低減が進んでいます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337523&id=bodyimage1】
市場セグメンテーション
電池化学系別：リチウムイオン電池（NMC、LFP、NCA）、鉛蓄電池、その他。EV市場での普及により、リチウムイオン電池が主流となっています。
リサイクル工程別：乾式製錬、湿式製錬、ダイレクトリサイクル。高い回収率と低排出を背景に、湿式製錬プロセスが注目されています。