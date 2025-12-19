ローコストキャリア市場の規模、シェアレポート、成長動向および予測（2025年～2035年）
世界のローコストキャリア市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）16.3％で成長し、2035年末までに市場規模は1兆2,549億米ドルに達すると予測されています。2025年時点では、市場規模は3,317億米ドルと評価されています。
市場概要
ローコストキャリア（LCC）とは、簡素化されたサービスモデルと低い運航コストを特徴とし、フルサービス航空会社と比べて手頃な運賃を提供する航空会社を指します。LCCの主な特徴には、高い航空機稼働率、ポイント・ツー・ポイント路線、単一機材運用、サービスの分離（アンバンドル）、およびスリムな組織構造が含まれます。過去20年間で、LCCは需要を喚起し、路線網の接続性を高め、より幅広い層に航空旅行を提供することで、世界の航空業界を大きく変革してきました。
市場規模およびシェア
世界のローコストキャリア市場は、商業航空輸送全体の中で大きなシェアを占めています。LCCは世界の旅客輸送量のおよそ30～35％を占めており、欧州や東南アジアなどの地域ではさらに高い比率となっています。市場規模は年間旅客収入ベースで数千億米ドルに達しています。欧州は最も成熟したLCC市場であり、広範な短距離ネットワークを持つ主要事業者が市場を牽引しています。アジア太平洋地域は、中間所得層の拡大、観光の成長、空港インフラへの政府投資を背景に、最も成長率の高い地域となっています。北米でもLCCの存在感は強いものの、市場成熟度が高いため成長は比較的緩やかです。
主要成長要因
手頃な価格の旅行需要の拡大：価格に敏感なレジャー旅行者や初めて航空機を利用する層が、LCC需要を継続的に押し上げています。
観光産業の成長：特に新興国市場における国内および地域観光の拡大が、LCCによる路線開発を支えています。
中間所得層の拡大：アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの一部地域で可処分所得が増加し、航空需要が拡大しています。
運航効率と機材の標準化：単一機材（例：エアバスA320、ボーイング737）の運用により、整備、訓練、運航コストの削減が可能となっています。
付帯収入の拡大：手荷物料金、座席指定、機内食、優先搭乗などから得られる収益が収益性を高め、低基本運賃の維持を支えています。
市場セグメンテーション
路線タイプ別：国内短距離、地域短距離、中距離国際線。
サービスモデル別：純粋なローコストキャリア、ハイブリッド型キャリア（一部フルサービス要素を持つLCC）、ウルトラ・ローコストキャリア（ULCC）。
