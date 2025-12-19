LEDパッケージング市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「LEDパッケージング市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場スコープは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うための内容となっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
LEDパッケージング市場の世界 市場に関する調査報告書によると、2025年から2035年にかけての年平均成長率は4.3%と予測され、2035年末までの市場規模は293億米ドルに 達すると予測されています。2024年の市場規模は161億ドル。
市場概要
LEDパッケージングとは、LEDチップを保護パッケージ内に封止し、電気接続、熱管理、光学制御、機械的安定性を提供するプロセスを指します。パッケージングは、LEDの性能、効率、寿命、信頼性を左右する重要な要素です。LEDパッケージは、一般照明、自動車照明、ディスプレイ用バックライト、サイネージ、民生用電子機器、園芸照明など幅広い分野で使用されています。LEDの採用が従来型照明技術に取って代わる中、LEDパッケージング市場は世界の固体照明エコシステムにおける基盤的な要素であり続けています。
市場規模およびシェア
世界のLEDパッケージング市場は数百億米ドル規模と評価されており、LEDバリューチェーン全体の中で大きなシェアを占めています。アジア太平洋地域が市場を主導しており、中国、台湾、韓国、日本にLED製造拠点が集中していることから最大のシェアを占めています。中国は量産で主導的地位にある一方、日本と韓国は高品質・高信頼性および特殊用途向けLEDパッケージに注力しています。パッケージタイプ別では、一般照明やディスプレイで広く使用されている表面実装型（SMD）LEDが最大の市場シェアを占めています。これに続いて、チップスケールパッケージ（CSP）LEDやCOB（チップ・オン・ボード）LEDが、高ルーメン用途や省スペース用途で採用拡大が進んでいます。
主要成長要因
省エネルギー照明への世界的な移行：各国政府の規制や持続可能性目標により、白熱灯や蛍光灯からLEDへの置き換えが加速し、パッケージLEDの需要が拡大しています。
自動車用LED照明の拡大：ヘッドランプ、テールランプ、車内照明、先進的な車載ディスプレイにおけるLED採用の増加が、高性能な車載グレードLEDパッケージへの需要を押し上げています。
ディスプレイおよびバックライト用途の成長：テレビ、モニター、スマートフォン、デジタルサイネージにおけるLED需要の拡大が、安定したパッケージ需要を支えています。
パッケージング技術の進歩：ミニLED、マイクロLED、CSP、先進的な熱管理材料などの技術革新により、性能向上と新用途の創出が進んでいます。
新興用途の拡大：園芸用照明、殺菌用途のUV LED、ヒューマンセントリックライティングなどが、特殊LEDパッケージの新たな需要を生み出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337517&id=bodyimage1】
