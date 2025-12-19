日本の電力線通信市場：市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の電力線通信（PLC）市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場スコープは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者の皆様が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うためのものです。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
電力線通信（PLC）は、既存の電力配電用配線を利用してデータを伝送する技術であり、スマートメータリング、スマートグリッドのテレメトリ、ビル／住宅オートメーション、産業用IoT、ラストマイル接続などに適用されています。日本においてPLCは実用的なニッチ市場を占めています。整備の行き届いた電力網、高い住宅および産業密度、スマートメーター導入やビルオートメーションへの強い関心により、PLCは無線や光ファイバーの補完技術として有効です。特に、既存配線を活用することで導入コストを抑え、カバレッジを向上させられる点が評価されています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
市場規模およびシェア
日本市場の規模推計は情報源や対象範囲によって異なりますが、近年の国別トラッカーでは、数億米ドル後半から数十億米ドル初頭規模とされ、対象期間や用途に応じて年平均成長率（CAGR）は中単位％から高単位％とされています。世界全体のPLC市場機会をモデル化したマクロレポートでは、NB-PLCおよびブロードバンドPLCの両セグメントで堅調な成長が示されており、これらは日本にも関連するスマートグリッドやIoTのユースケースによって牽引されています。（代表的な国別予測は、専門市場調査会社や業界トラッカーの集計データとして提供されています。）
主要成長要因
スマートメータリングおよびグリッド近代化：配電ネットワークの近代化や双方向メーター導入に向けた国および自治体のプログラムにより、電力線上での信頼性が高く低コストな通信への需要が創出されています。特に、長距離通信に適したナローバンドPLC（NB-PLC）の導入が進んでいます。
ビルおよび産業オートメーション：配線の再利用や電磁的な堅牢性が重要となるビルのエネルギー管理や工場オートメーション分野では、PLC（独自規格のHD-PLCを含む）が魅力的です。パナソニックのHD-PLC製品などがこれらの分野をターゲットとしています。
IoTおよびラストマイルのカバレッジ：遠隔地や配線が困難な場所（地下室、古い集合住宅など）において、PLCはLPWANやWi-Fiの代替または補完手段となり得ます。世界的なIoTエンドポイントの増加が、PLCコンポーネントおよびモジュール需要を押し上げています。
標準化の成熟：G3-PLC（スマートグリッド向けNB-PLC）などの成熟した標準は、統合リスクを低減し、ユーティリティが相互運用可能な機器を選定することを容易にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337515&id=bodyimage1】
セグメンテーション
技術別：スマートメーターおよび長距離テレメトリ向けのナローバンドPLC（NB-PLC）、高速LAN／バックホールおよびビルネットワーク向けのブロードバンドPLC（BB-PLC／HD-PLC）。
市場概要
電力線通信（PLC）は、既存の電力配電用配線を利用してデータを伝送する技術であり、スマートメータリング、スマートグリッドのテレメトリ、ビル／住宅オートメーション、産業用IoT、ラストマイル接続などに適用されています。日本においてPLCは実用的なニッチ市場を占めています。整備の行き届いた電力網、高い住宅および産業密度、スマートメーター導入やビルオートメーションへの強い関心により、PLCは無線や光ファイバーの補完技術として有効です。特に、既存配線を活用することで導入コストを抑え、カバレッジを向上させられる点が評価されています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/contact-us
市場規模およびシェア
日本市場の規模推計は情報源や対象範囲によって異なりますが、近年の国別トラッカーでは、数億米ドル後半から数十億米ドル初頭規模とされ、対象期間や用途に応じて年平均成長率（CAGR）は中単位％から高単位％とされています。世界全体のPLC市場機会をモデル化したマクロレポートでは、NB-PLCおよびブロードバンドPLCの両セグメントで堅調な成長が示されており、これらは日本にも関連するスマートグリッドやIoTのユースケースによって牽引されています。（代表的な国別予測は、専門市場調査会社や業界トラッカーの集計データとして提供されています。）
主要成長要因
スマートメータリングおよびグリッド近代化：配電ネットワークの近代化や双方向メーター導入に向けた国および自治体のプログラムにより、電力線上での信頼性が高く低コストな通信への需要が創出されています。特に、長距離通信に適したナローバンドPLC（NB-PLC）の導入が進んでいます。
ビルおよび産業オートメーション：配線の再利用や電磁的な堅牢性が重要となるビルのエネルギー管理や工場オートメーション分野では、PLC（独自規格のHD-PLCを含む）が魅力的です。パナソニックのHD-PLC製品などがこれらの分野をターゲットとしています。
IoTおよびラストマイルのカバレッジ：遠隔地や配線が困難な場所（地下室、古い集合住宅など）において、PLCはLPWANやWi-Fiの代替または補完手段となり得ます。世界的なIoTエンドポイントの増加が、PLCコンポーネントおよびモジュール需要を押し上げています。
標準化の成熟：G3-PLC（スマートグリッド向けNB-PLC）などの成熟した標準は、統合リスクを低減し、ユーティリティが相互運用可能な機器を選定することを容易にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337515&id=bodyimage1】
セグメンテーション
技術別：スマートメーターおよび長距離テレメトリ向けのナローバンドPLC（NB-PLC）、高速LAN／バックホールおよびビルネットワーク向けのブロードバンドPLC（BB-PLC／HD-PLC）。