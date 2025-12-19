バイオハザードバッグ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月17に「バイオハザードバッグ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バイオハザードバッグに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バイオハザードバッグ市場の概要
バイオハザードバッグ市場に関する当社の調査レポートによると、バイオハザードバッグ市場規模は 2035 年に約 10.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バイオハザードバッグ市場規模は約 5.4億米ドルとなっています。バイオハザードバッグに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バイオハザードバッグ市場のシェア拡大は、新型コロナウイルス感染症、結核、エボラ出血熱、そして新たに発生する人獣共通感染症といった感染症の流行増加によるものです。これらの感染症の流行は医療システムに大きな負担をかけ、廃棄物の量が急増したため、交差汚染のリスクを軽減するためにバイオハザードバッグの使用が優先されるようになりました。さらに、NCBIによると、1996－2023年の間に世界中で約3013件の感染症の流行が発生し、大量の有害廃棄物が発生しました。
バイオハザードバッグに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/biohazard-bags-market/104995
バイオハザードバッグに関する市場調査によると、人口動態の変化、慢性疾患の罹患率の上昇、医療サービスへのアクセス拡大に伴う世界的な医療費の増加により、市場シェアは拡大すると予測されています。持続可能性基準も重要な要素であり、メーカー各社はESG目標に沿った環境に優しいバイオハザードバッグの開発に取り組んでいます。さらに、SDKI Analyticsの予測によると、一人当たりの医療費は2019－2024年の間に3.6%増加しており、WHOは195カ国が医療予算の増加を報告していると述べています。
しかし、高機能素材の高コストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337507&id=bodyimage1】
バイオハザードバッグ市場セグメンテーションの傾向分析
バイオハザードバッグ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バイオハザードバッグの市場調査は、容量別、素材タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
バイオハザードバッグ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-104995
エンドユーザー別に基づいて、バイオハザードバッグ市場は病院とクリニック、診断検査室、製薬・研究に分割されています。当社の調査分析によると、予測期間中、病院とクリニックが市場セグメントを牽引し、46%の市場シェアを占めると予想されます。これは、手術用使い捨て器具や病理学的廃棄物の処理、および規制遵守のためにバイオハザードバッグの使用量が多いことに起因しています。さらに、全インド医科大学（AIIMS）によると、大規模な三次医療機関におけるバイオハザード廃棄物の発生量は1床あたり1日約1.5kgであるのに対し、米国における同規模の病院では1床あたり1日2.8kgとなっています。
