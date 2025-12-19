3Dフードプリンティング市場は、2035年までに年平均成長率34.8%で成長し、市場規模は85億6,980万米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは、2025年12月に調査レポート「3Dフードプリンティング市場：原材料別（生地、果物・野菜、タンパク質、ソース、乳製品、炭水化物、その他）、エンドユーザー別（政府、商業、住宅）、技術別（押出成形型プリンティング、バインダージェッティング、選択的レーザー焼結、インクジェットプリンティング、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、3Dフードプリンティング市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
3Dフードプリンティング市場概要
3Dフードプリンティングは、デジタル設計に基づき、積層造形技術を用いて食用製品を層ごとに製造する新興の食品製造技術である。本技術は、チョコレート、生地、ピューレ、タンパク質、植物由来原料などの食品素材を専用ノズルから吐出し、カスタマイズされた形状、食感、構造を形成する仕組みである。栄養設計、ポーション管理、食品デザインにおいて高度なパーソナライズを可能にし、医療分野、宇宙ミッション、個別化食事などで高い価値を有する。さらに、廃棄物削減や代替原料の活用を可能にすることで持続可能な食品生産を支援し、食品産業における創造性と効率性の向上にも寄与する技術である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、3Dフードプリンティング市場規模は2025年に5億5,760万米ドルを創出したことが確認されている。さらに、同市場は2035年末までに85億6,980万米ドルの収益規模に達すると予測されている。3Dフードプリンティング市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率約34.8%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な3Dフードプリンティング市場分析によれば、パーソナライズおよびカスタマイズ食品の需要拡大、自動化かつ環境配慮型食品生産の利用増加、技術進歩およびイノベーション、ならびに個別化・カスタム栄養に対する需要の高まりを背景として、3Dフードプリンティング市場規模は拡大すると見込まれている。3Dフードプリンティング市場における主要企業としては、TNO、byFlow B.V.、Print4taste GmbH、Natural Machines、Shiyin Technology Co., Ltd.、Systems and Materials Research Corporation、Barilla G. e R. Fratelli S.p.A、Redefine Meat Ltd.、3Desserts Graphiques、BeeHex、NOVAMEAT、Modern Meadow、Natural Machines、ByFlow B.V.、BeeHex, Inc.などが挙げられる。
本3Dフードプリンティング市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細な分析も収録している。
目次
● 3Dフードプリンティング市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界3Dフードプリンティング市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む国別分析）
