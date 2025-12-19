【業務用】越前塗 桐 両面長角膳［5枚セット］｜軽量・高耐久、飲食店・旅館向け
日本の伝統工芸「越前塗」の技を活かした、【粂治郎】の桐製両面長角膳です。軽量で扱いやすい桐材を使用し、日常使いからおもてなし、業務用途まで幅広く対応。表裏で異なる表情を楽しめる両面仕様のため、料理やシーンに合わせた使い分けが可能です。
表面には越前塗ならではの丁寧な塗りが施されており、木目の美しさと上品な艶感を兼ね備えています。桐素材は熱を伝えにくく、食器や料理を安定して載せられるのも特長。長角膳のすっきりとしたフォルムは、和食はもちろん洋食・創作料理とも相性が良く、テーブルコーディネートを格上げします。
本商品は5枚セットでのご用意となり、2サイズ展開のため、用途や提供スタイルに合わせてお選びいただけます。飲食店・旅館・ホテルなどの業務用としてはもちろん、贈答品や法人向けギフトとしてもおすすめです。伝統工芸 越前塗の品質と実用性を兼ね備えた長角膳を、ぜひお手元でご体感ください。
【粂治郎】越前塗 桐 両面長角膳［5枚］2サイズあり～
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4055-7a-7b/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337470&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
表面には越前塗ならではの丁寧な塗りが施されており、木目の美しさと上品な艶感を兼ね備えています。桐素材は熱を伝えにくく、食器や料理を安定して載せられるのも特長。長角膳のすっきりとしたフォルムは、和食はもちろん洋食・創作料理とも相性が良く、テーブルコーディネートを格上げします。
本商品は5枚セットでのご用意となり、2サイズ展開のため、用途や提供スタイルに合わせてお選びいただけます。飲食店・旅館・ホテルなどの業務用としてはもちろん、贈答品や法人向けギフトとしてもおすすめです。伝統工芸 越前塗の品質と実用性を兼ね備えた長角膳を、ぜひお手元でご体感ください。
【粂治郎】越前塗 桐 両面長角膳［5枚］2サイズあり～
https://naire-shop.com/naire-kumejirow-4055-7a-7b/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337470&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ