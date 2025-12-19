イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」が期間限定でハンドルバー プレゼントキャンペーンを開催！
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるコルナゴでは、フラグシップモデル C68 Road をご注文いただくと、カーボンモノコック成形による高性能なステム一体型ハンドルバー COLNAGO CC.01 をプレゼントするキャンペーンを実施します。
あなたのライドを、究極のパッケージでアップグレードしませんか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336868&id=bodyimage1】
＜キャンペーン概要＞
キャンペーン期間中に C68 Road フレームセット および C68 Road プレミアムパッケージ完成車 をご購入の方に、
税込129,800円相当の「COLNAGO CC.01」をプレゼントいたします。
＊プレミアムパッケージでのご注文の場合は、CCOLNAGO CC.01価格相当をお値引きいたします。
＜キャンペーン期間＞
2025年12月20日（土）～2026年1月31日（土）
＜プレゼント内容＞
COLNAGO CC.01
COLNAGO CC.01 は、NACA（アメリカ航空諮問委員会）による翼型デザインを取り入れたエアロモデルで、
層流（圧力分布が一定の空気の流れ）を生み出し、効率よく安定した空力特性を作り出します。
それにより、V3Rsに搭載されたコクピットと比較して、剛性を落とさずに空気抵抗面が最大16%削減されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336868&id=bodyimage2】
＜C68 Road＞
C40から続くラグドカーボン製法を引き継ぎながら、全く新しいコンセプトのもとにデザインされたロードバイク。
Cシリーズ最大の特徴であるラグとチューブのパーツ構成を見直し一体化させるモジュールストラクチャー製法により、
フルモノコックでは難しい緻密なジオメトリー調整が可能となり理想的なプラットフォーム設計がされています。
イタリアの職人の手作業よって組み上げられるフレームは、まさにイタリアのクラフトマンシップを体現しています。
コルナゴの最高峰モデルとして最新技術を取り入れつつ、これまでの伝統も継承する、フラグシップにふさわしいロードバイクとなっております。
C68 Roadについて詳しくは、プロダクトページもご覧ください。（https://shifta.jp/colnago/product/c68-road/）
▼キャンペーンついてはコルナゴ公式サイトもご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/881/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336868&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
あなたのライドを、究極のパッケージでアップグレードしませんか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336868&id=bodyimage1】
＜キャンペーン概要＞
キャンペーン期間中に C68 Road フレームセット および C68 Road プレミアムパッケージ完成車 をご購入の方に、
税込129,800円相当の「COLNAGO CC.01」をプレゼントいたします。
＊プレミアムパッケージでのご注文の場合は、CCOLNAGO CC.01価格相当をお値引きいたします。
＜キャンペーン期間＞
2025年12月20日（土）～2026年1月31日（土）
＜プレゼント内容＞
COLNAGO CC.01
COLNAGO CC.01 は、NACA（アメリカ航空諮問委員会）による翼型デザインを取り入れたエアロモデルで、
層流（圧力分布が一定の空気の流れ）を生み出し、効率よく安定した空力特性を作り出します。
それにより、V3Rsに搭載されたコクピットと比較して、剛性を落とさずに空気抵抗面が最大16%削減されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336868&id=bodyimage2】
＜C68 Road＞
C40から続くラグドカーボン製法を引き継ぎながら、全く新しいコンセプトのもとにデザインされたロードバイク。
Cシリーズ最大の特徴であるラグとチューブのパーツ構成を見直し一体化させるモジュールストラクチャー製法により、
フルモノコックでは難しい緻密なジオメトリー調整が可能となり理想的なプラットフォーム設計がされています。
イタリアの職人の手作業よって組み上げられるフレームは、まさにイタリアのクラフトマンシップを体現しています。
コルナゴの最高峰モデルとして最新技術を取り入れつつ、これまでの伝統も継承する、フラグシップにふさわしいロードバイクとなっております。
C68 Roadについて詳しくは、プロダクトページもご覧ください。（https://shifta.jp/colnago/product/c68-road/）
▼キャンペーンついてはコルナゴ公式サイトもご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/881/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336868&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
プレスリリース詳細へ