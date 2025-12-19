令和7年度「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」受賞者の決定及び表彰式等の開催について

農林水産省では、有機農業を始めとする環境保全型農業を推進しており、毎年、持続可能な農業の確立を目指し、「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」を開催し、意欲的な経営や技術の改善、普及等に取り組んでいる農業者等を表彰しています。 このたび、令和7年度「未来につながる持続可能な農業コンクール」受賞者が決定しましたので、令和8年1月14日（水曜日）、農林水産省において、表彰式及び有機農業に関するオンラインセミナーを開催します。

1. 概要

農林水産省では、農業生産活動の持続性を確保するため、農業の自然循環機能を活かし、農業生産に由来する環境への負荷を低減する取組として、有機農業を始めとする環境保全型農業を推進しています。また、令和3年5月、食料、農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定したところであり、有機農業の取組面積の拡大を目指すこととしています。

このため、毎年、「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」を開催し、持続可能な農業の確立を目指し意欲的に経営や技術の改善、普及等に取り組んでいる農業者等を表彰しています。

2. 受賞者

有機農業・環境保全型農業部門

有機農業を始めとする環境保全型農業の取組を通じて、地域づくりや有機農産物の生産・消費の拡大、環境負荷低減や生物多様性保全など環境の保全等に顕著な成果を上げている農業者、農業団体、流通・加工業者、教育機関等を対象に募集を行い、外部有識者による候補者の選定等を踏まえ、以下のとおり受賞者を決定しました。

令和6年度からGAP部門、有機農業・環境保全型農業部門をそれぞれ隔年開催とし、今年度の表彰部門は「有機農業・環境保全型農業部門」です。

3. 表彰式及び有機農業に関する自治体セミナー

開催概要

日時：令和8年1月14日（水曜日）13時30分から16時00分まで（予定）

場所：農林水産省（東京都千代田区霞が関1－2－1）及びオンライン配信

次第：

【第1部 未来につながる持続可能な農業推進コンクール表彰式】13時30分から15時00分まで

（1） 開会

（2） 主催者挨拶

（4） 表彰状授与

（5） 記念撮影

（6） 受賞者取組事例発表

（7） 閉会

【第2部 第3回自治体セミナー】（主催：次代の農と食をつくる会）15時00分から16時00分まで

※オンライン開催

（1） 有機農業に取り組む自治体の取組事例紹介等

（2） 農林水産省からの情報提供

参加申込方法

（1）参加方法 参加方法は原則オンライン参加とします（報道関係者を除く）。

（2）申込方法 参加を希望される方は、以下Webサイトの申込フォームにて必要事項を記入の上、お 申込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nqCPlOlFS2mZNc7tIxvrlw（外部リンク）

〇 複数名お申込みの場合も、お一人ずつの記載事項をお書きください。

〇 申込多数により参加いただけない場合に限り、当省から個別に御連絡します。

〇 なお、お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、参加の可否確認等御本人への連絡を行う場合に限り利用させていただきます。

〇 オンライン参加用のURLについては、ご登録いただいたメールアドレス宛てに前日までにウェビナー代行業社「株式会社ビズブースト」より御連絡いたします。

（3）申込締切 令和8年1月12日(月曜日）まで

報道関係者の皆様へ

報道関係者で取材を希望される方には、席を御用意しますので、上記「参加申込方法」に従いお申込みください。その際、報道関係者であり、取材を希望される旨を必ず明記してください。

当日は受付で記者証等の身分証を御提示いただきますので、あらかじめ御承知願います。

添付資料

審査委員名簿(PDF : 104KB)

取組概要一式(PDF : 1,355KB)

開催要領(PDF : 159KB)